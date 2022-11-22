《經濟通通訊社２２日專訊》盛大金禧董事長盤繼彪失聯後，湖南盛大金禧金融服務有限公

司被質疑「爆雷」。近日許多客戶到該公司討要投資款，均空手而歸。

對於盛大金禧的相關問題，湖南省和長沙市此前已成立工作專班，按照處置非法集資的相關

機制展開工作。湖南省地方金融監管局副局長陳祥東指出，行政調查階段已經結束，轉入司法打

擊。「我們行政執法機關已經認定，它（盛大金禧）涉嫌非法集資」。

盛大金禧是總部位於湖南長沙的一家金融服務中介公司，創辦於２０１１年，一直未取得金

融相關牌照，曾屢次因虛假投融資廣告而被市場監管部門處罰。但多年來，盛大金禧以百分之十

幾的年化利率吸引了大量客戶在該公司投放資金。

近日，盛大金禧的法定代表人、實際控制人盤繼彪失聯，而早在２個月前，就有投資人發現

該公司已經無法兌付本息。１１月１９日，盛大金禧有管理人員向內媒稱，該公司投資客戶超過

十萬人，目前公司未兌付的投資款超過百億。官方尚未發布此事涉及人數和金額的具體信息。

盛大金禧稱，受多重因素影響，出現合同到期違約且未支付的情況，將對公司資產、項目方

資產、關聯公司實際控制的資產保全處置，用於逐步清償。（ｃａ）

