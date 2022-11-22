《經濟通通訊社２２日專訊》中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）公布，自首次
增持開始之日起至昨日，控股股東中遠海運集團斥５﹒２５億元人民幣增持約０﹒２８％股權。
該集團指，中遠海運集團通過上海證交所累計增持約９３６﹒７４萬股Ａ股，約佔
０﹒０６％股權，並在香港聯交所以場內交易方式累計增持３５８２﹒２萬股Ｈ股，約佔
０﹒２２％股權，而中遠海運集團目前共持４１﹒９４％股權。（ｗｈ）
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22/11/2022 07:53
《國企紅籌》中遠海控（０１９１９）累獲控股股東逾５億人幣增持
《經濟通通訊社２２日專訊》中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）公布，自首次
增持開始之日起至昨日，控股股東中遠海運集團斥５﹒２５億元人民幣增持約０﹒２８％股權。
該集團指，中遠海運集團通過上海證交所累計增持約９３６﹒７４萬股Ａ股，約佔
０﹒０６％股權，並在香港聯交所以場內交易方式累計增持３５８２﹒２萬股Ｈ股，約佔
０﹒２２％股權，而中遠海運集團目前共持４１﹒９４％股權。（ｗｈ）
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