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AH股新聞

22/11/2022 08:48

《國企紅籌》重慶鋼鐵（０１０５３）推選董事謝志雄任董事長

　　《經濟通通訊社２２日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，董事會
選舉董事及該集團黨委書記謝志雄為第九屆董事會董事長，聘該集團黨委副書記孟文旺任總裁及
補選他為第九屆董事會董事，該事項需提交股東大會審議。
　　該集團指，孟文旺基本年薪介乎６０萬至８０萬元人民幣。（ｗｈ）

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