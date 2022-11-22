《經濟通通訊社２２日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，董事會

選舉董事及該集團黨委書記謝志雄為第九屆董事會董事長，聘該集團黨委副書記孟文旺任總裁及

補選他為第九屆董事會董事，該事項需提交股東大會審議。

該集團指，孟文旺基本年薪介乎６０萬至８０萬元人民幣。（ｗｈ）

