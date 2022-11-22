《經濟通通訊社２２日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，董事會
選舉董事及該集團黨委書記謝志雄為第九屆董事會董事長，聘該集團黨委副書記孟文旺任總裁及
補選他為第九屆董事會董事，該事項需提交股東大會審議。
該集團指，孟文旺基本年薪介乎６０萬至８０萬元人民幣。（ｗｈ）
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22/11/2022 08:48
《國企紅籌》重慶鋼鐵（０１０５３）推選董事謝志雄任董事長
《經濟通通訊社２２日專訊》重慶鋼鐵（０１０５３）（滬：６０１００５）公布，董事會
選舉董事及該集團黨委書記謝志雄為第九屆董事會董事長，聘該集團黨委副書記孟文旺任總裁及
補選他為第九屆董事會董事，該事項需提交股東大會審議。
該集團指，孟文旺基本年薪介乎６０萬至８０萬元人民幣。（ｗｈ）
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22/11/2022 08:39 《中國監管》滬深交易所：高度關注涉核酸檢測企業上市申請
22/11/2022 08:00 《神州頭條》財經報章頭版摘要：２０００億「零息」新工具穩樓市
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