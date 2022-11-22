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AH股新聞

22/11/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４７﹒１７億元，買盈富基金沽華潤啤酒

　　《經濟通通訊社２２日專訊》昨日（２１日）恒指低開３３８點，報１７６５４點。最高跌
２４６點報１７７４６點，最低跌６０３點報１７３８９點。恒指收報１７６５５點，跌３３６
點或１﹒８７％。
　　北水全日淨流入４７﹒１７億元，上日淨流出２４﹒４１億元。北水淨買入最多的個股依次
是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、快手（０１０２４）；淨賣出最多
的依次是華潤啤酒（００２９１）、中國神華（０１０８８）、碧桂園（０２００７）。
　　主板成交１１０２﹒９５億元減少２１％。其中港股通成交３１８﹒２億元，佔總成交
２８﹒８％。
　　盈富基金跌１﹒７１％報１７﹒７７元，北水淨買入２８億元；恒生中國企業跌２﹒０６％
報６０﹒７８元，北水淨買入４﹒７億元；快手跌１﹒２％報５３﹒６５元，北水淨買入２﹒５
億元。
　　華潤啤酒跌３﹒７４％報４７﹒６５元，北水淨賣出１﹒５億元；中國神華跌０﹒６８％報
２１﹒９５元，北水淨賣出１﹒１億元；碧桂園跌４﹒９８％報２﹒４８元，北水淨賣出
６９００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　２８﹒００
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　　４﹒６６
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　　２﹒４８
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒７５
　　新東方在綫　　（０１７９７）　　　　　　１﹒７１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華潤啤酒　　　（００２９１）　　　　　－１﹒４６
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　－１﹒０６
　　碧桂園　　　　（０２００７）　　　　　－０﹒６９
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－０﹒４４
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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