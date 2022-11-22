《經濟通通訊社２２日專訊》昨日（２１日）恒指低開３３８點，報１７６５４點。最高跌

２４６點報１７７４６點，最低跌６０３點報１７３８９點。恒指收報１７６５５點，跌３３６

點或１﹒８７％。

北水全日淨流入４７﹒１７億元，上日淨流出２４﹒４１億元。北水淨買入最多的個股依次

是盈富基金（０２８００）、恒生中國企業（０２８２８）、快手（０１０２４）；淨賣出最多

的依次是華潤啤酒（００２９１）、中國神華（０１０８８）、碧桂園（０２００７）。

主板成交１１０２﹒９５億元減少２１％。其中港股通成交３１８﹒２億元，佔總成交

２８﹒８％。

盈富基金跌１﹒７１％報１７﹒７７元，北水淨買入２８億元；恒生中國企業跌２﹒０６％

報６０﹒７８元，北水淨買入４﹒７億元；快手跌１﹒２％報５３﹒６５元，北水淨買入２﹒５

億元。

華潤啤酒跌３﹒７４％報４７﹒６５元，北水淨賣出１﹒５億元；中國神華跌０﹒６８％報

２１﹒９５元，北水淨賣出１﹒１億元；碧桂園跌４﹒９８％報２﹒４８元，北水淨賣出

６９００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） ２８﹒００

恒生中國企業 （０２８２８） ４﹒６６

快手 （０１０２４） ２﹒４８

藥明生物 （０２２６９） １﹒７５

新東方在綫 （０１７９７） １﹒７１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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華潤啤酒 （００２９１） －１﹒４６

中國神華 （０１０８８） －１﹒０６

碧桂園 （０２００７） －０﹒６９

騰訊控股 （００７００） －０﹒４４

中國海洋石油 （００８８３） －０﹒１４

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