《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》北京２２日新增新冠感染者１４８６人，
本輪疫情以來，北京連續兩天單日新增感染者破千。據悉，新國展輕症方艙醫院已投用。
北京市委書記、防控工作領導小組組長尹力檢查醫院建設運營情況，要求提高收治工作質效
，為患者提供良好的生活保障和診療服務。
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23/11/2022 10:08
【新冠肺炎】北京新增陽性連續兩天破千，新國展輕症方艙醫院投用
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》北京２２日新增新冠感染者１４８６人，
本輪疫情以來，北京連續兩天單日新增感染者破千。據悉，新國展輕症方艙醫院已投用。
北京市委書記、防控工作領導小組組長尹力檢查醫院建設運營情況，要求提高收治工作質效
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