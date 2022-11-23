《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》瑞銀財富管理今日與上海高金金融研究院

及財策智庫聯合發布《２０２２ 中國家族財富與家族辦公室調研報告》。報告指出，相對於海

外家族辦公室而言，中國家族辦公室對傳統資產類別，包括股票、 固定收益類和現金的配置均

低於全球同行平均值，但股權投資的比例遠高於海外同行，因為在中國經濟結構的高科技導向轉

型的大背景下，中國家族辦公室通過高成長性股權投資項目獲取超額收益的概率要比海外市場更

高。

報告顯示，根據２０２１年的數據，中國家族辦公室權益類資產平均配置比例接近５８％，

其中，一級市場的股權類資產占比３９％。從投資的行業和標的來看，股權投資中最受歡迎的行

業是科技，獲８０％的家族辦公室偏好；第二是醫療保健和社會援助（５１％）；第三是製造業

（４６％）；第四是信息與通信（４３％）。在某種程度上，這反映了家族辦公室與國家產業政

策導向一致的投資方向。

瑞銀財富管理中國區主管呂子傑表示，在今年宏觀經濟壓力加大及地緣政治因素的影響下，

中國家族辦公室投資風格較以往趨於保守，會加重有固定收益的投資產品，但股權投資仍然占比

最大。

報告認為，中國家族辦公室仍處於初級發展階段，發展潛力巨大。目前報告所調研的家族辦

公室中，９１％以上的家族資產規模超過１０億元人民幣，而這些家族設立的家族辦公室資產規

模大多超過５億元人民幣。家族辦公室資產管理規模與家族總資產規模之間的較大差距顯示中國

家族辦公室有巨大發展空間。

報告指出，中國家族辦公室服務的家族主要以製造業和地產業為主，集中在上海（３９％）

、浙江（１７％）和北京（１７％）等經濟發達地區。其中，超過半數受訪家族辦公室已運營５

年以上（５２％），近半數設立於５年以內。

對於當前中國家族辦公室行業所面臨的挑戰，上海交通大學上海高級金融學院教授吳飛表示

，由於家族辦公室在國內時間尚短，人才和經驗的缺乏是中國家族辦公室運營的主要挑戰。

