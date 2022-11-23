《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海今日發布《打造未來產業創新高地、

發展壯大未來產業集群行動方案》，提出的目標是２０３０年，上海健康、智能、能源、空間、

材料等五大未來產業產值達到５０００億元人民幣左右。

其中，圍繞打造未來能源產業集群，上海將推動先進核能、新型儲能等技術研發突破及產業

化。如在氫能領域，計劃到２０２５年，建設各類加氫站７０座左右，建成３到５家國際一流的

創新研發平台，燃料電池汽車保有量突破１萬輛，氫能產業鏈產業規模突破１０００億元。

在打造未來智能產業集群方面，上海將推動智能計算、通用ＡＩ、擴展現實（ＸＲ）、量子科技

、６Ｇ等技術研發突破及產業化，為城市數字化轉型提供更加智能、更加可靠、更加集成的技術

底座。

在打造未來健康產業集群方面，將推動腦機接口、生物安全、合成生物、基因和細胞治療等

技術研發突破及產業化。

在打造未來空間產業集群方面，上海將推動深海探採、空天利用等技術研發突破及產業化。

如發揮上海裝備產業優勢，研發深遠海、極地船舶與海洋工程裝備，發展重型破冰船、高冰級

ＬＮＧ船等極地裝備；突破關鍵飛行技術，研制載人電動垂直起降飛行器等，探索空中交通新模

式。

在打造未來材料產業集群方面，上海將重點是提升膜材料基礎結構設計和原料自主化能力，

做強高性能纖維產業鏈，為智能終端、高端裝備等提供基礎性、戰略性支撐。

