《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指高開３６點，報１７４６０點。最高升２１６點報
１７６４０點，最低跌４８點報１７３７５點。恒指收報１７５２３點，升９９點或０﹒５７％
。
北水全日淨流出２﹒０１億元，減少９６﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是香港交易所
（００３８８）、快手（０１０２４）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是建設銀
行（００９３９）、李寧（０２３３１）、中國神華（０１０８８）。
主板成交９６３﹒１２億元減少２４﹒３％。其中港股通成交２９０﹒６億元，佔總成交
３０﹒２％。
香港交易所升１﹒３３％報２８８﹒６元，北水淨買入１﹒６億元；快手升５﹒６７％報
５３﹒１元，北水淨買入１﹒２億元；中國移動升０﹒３９％報５１﹒１元，北水淨買入０﹒７
億元。
建設銀行無升跌報４﹒５９元，北水淨賣出１﹒９億元；李寧跌１﹒２１％報５３﹒２元，
北水淨賣出１﹒６億元；中國神華升１﹒８％報２２﹒６５元，北水淨賣出１﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
香港交易所 （００３８８） １﹒６１
快手 （０１０２４） １﹒１８
中國移動 （００９４１） ０﹒６９
碧桂園 （０２００７） ０﹒６５
康希諾生物 （０６１８５） ０﹒２１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
建設銀行 （００９３９） －１﹒９２
李寧 （０２３３１） －１﹒６５
中國神華 （０１０８８） －１﹒６１
工商銀行 （０１３９８） －１﹒４５
騰訊控股 （００７００） －１﹒２９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇