《經濟通通訊社２３日專訊》今日恒指高開３６點，報１７４６０點。最高升２１６點報

１７６４０點，最低跌４８點報１７３７５點。恒指收報１７５２３點，升９９點或０﹒５７％

。

北水全日淨流出２﹒０１億元，減少９６﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是香港交易所

（００３８８）、快手（０１０２４）、中國移動（００９４１）；淨賣出最多的依次是建設銀

行（００９３９）、李寧（０２３３１）、中國神華（０１０８８）。

主板成交９６３﹒１２億元減少２４﹒３％。其中港股通成交２９０﹒６億元，佔總成交

３０﹒２％。

香港交易所升１﹒３３％報２８８﹒６元，北水淨買入１﹒６億元；快手升５﹒６７％報

５３﹒１元，北水淨買入１﹒２億元；中國移動升０﹒３９％報５１﹒１元，北水淨買入０﹒７

億元。

建設銀行無升跌報４﹒５９元，北水淨賣出１﹒９億元；李寧跌１﹒２１％報５３﹒２元，

北水淨賣出１﹒６億元；中國神華升１﹒８％報２２﹒６５元，北水淨賣出１﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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香港交易所 （００３８８） １﹒６１

快手 （０１０２４） １﹒１８

中國移動 （００９４１） ０﹒６９

碧桂園 （０２００７） ０﹒６５

康希諾生物 （０６１８５） ０﹒２１

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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建設銀行 （００９３９） －１﹒９２

李寧 （０２３３１） －１﹒６５

中國神華 （０１０８８） －１﹒６１

工商銀行 （０１３９８） －１﹒４５

騰訊控股 （００７００） －１﹒２９

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