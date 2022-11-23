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AH股新聞

23/11/2022 16:36

《深港通》北上全日流入３﹒３億，南下全日流入１２﹒９億

　　《經濟通通訊社２３日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘５１６﹒７４億元，買盤超賣盤，流入３﹒２６億元，佔每日額度０﹒６３％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０７﹒１億元，買盤超賣盤，流入
１２﹒９億元，佔每日額度３﹒０７％。

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