《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平對河南凱信達商貿火災事故作出重要指示

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨日２１日１６時許，河南安陽市凱信達商貿有限公司廠房發生火災，已造成３８人死亡、２人

受傷。國家主席習近平立即作出重要指示，要求全力救治受傷人員，妥善做好家屬安撫、善後等

工作，查明事故原因，依法嚴肅追究責任。



新一輪上市公司「提質」計劃?釀推出

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監上市部主任李明２２日在２０２２金融街論壇年會上透露，近日，中證監在廣泛調研、充

分論證的基礎上，制定了新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案。



資本市場功能有效發揮，錨定服務實體經濟根基

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

監管部門有關人士透露，將鼓勵各類機構積極參與認股權綜合服務試點，塑造多元包容的創新支

持市場機制。





《上海證券報》



習近平對河南凱信達商貿火災事故作出重要指示

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨日２１日１６時許，河南安陽市凱信達商貿有限公司廠房發生火災，已造成３８人死亡、２人

受傷。國家主席習近平立即作出重要指示，要求全力救治受傷人員，妥善做好家屬安撫、善後等

工作，查明事故原因，依法嚴肅追究責任。



中證監將從四方面著手提升資本市場數字化水平

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監副主席李超２２日在２０２２金融街論壇年會上表示，中證監將從四方面提升資本市場數

字化水平。包括：積極拓展深化金融科技、監管科技的應用場景，統籌創新發展和安全，加強交

流合作。



新一輪推動提高上市公司質量三年行動已制定

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監已經制定了新一輪推動提高上市公司質量三年行動方案，力爭用三年時間，推動上市公司

五種能力持續提升。





《證券時報》



中證監：提升資本市場數字化水平

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

中證監副主席李超昨日在２０２２金融街論壇年會上表示，當前中國數字經濟發展進入快車道，

資本市場要為實體經濟提供高質量服務，必須進一步加快數字化轉型，努力提升資本市場數字化

水平，共同推進資本市場高質量發展。



規制新型行為，反不正當競爭法擬作出修訂

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

市場監管總局２２日公布《中華人民共和國反不正當競爭法（修訂草案徵求意見稿）》，旨在規

制新經濟、新業態、新模式下，利用數據、算法、平台規則等實施的新型不正當競爭行為。



發揮區域比較優勢，共建全國統一大市場

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

專家認為，目前，城鄉區域發展和收入分配差距仍然較大。應站在全國統一大市場的角度，根據

不同地區的資源稟賦條件完善地方發展政策，落實好區域協調發展戰略和區域重大戰略，發揮區

域重大戰略高質量示範作用。（ｌｃ）



