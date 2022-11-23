《神州經脈》官媒強調防疫方向不動搖，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，北上廣深四個

一線城市均加強疫情防控措施，打破「放開」預期。滬深股市今早窄幅低開，銀行權重股連續兩

日上漲，抵銷醫藥股震盪，午後其他科技股跌幅擴大，不過中字頭發力護盤，滬綜指午後轉升試

攻三千一，但最終差一步，全日在３０９６﹒９１點收市，升０﹒２６％，深成指跌０﹒２７％

，創業板指同跌０﹒１４％。

市況偏悶，兩市全日成交８３０５億元（人民幣．下同），按日減少６﹒１％，惟外資透過

陸股通淨流入超１５億元，結束連日流出趨勢。

另外，有外媒報道指，中國有關部門計劃對螞蟻集團處以逾１０億美元的罰款，作為監管整

改的尾聲。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 北上廣深四個一線城市防疫升級。上海加強來滬返滬人員健康管理，抵滬不滿５天者不得

進入餐廳酒吧商場等公共場所；北京市政府要求２４日起進入公共場所查驗４８小時核酸證明，

並要從嚴控制線下大型活動和聚集性活動，原定本月２５日至３０日舉辦的中關村論壇宣布改在

明年舉辦；深圳同樣宣布乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間等須憑４８小時核酸檢測陰性證

明或當日（２４小時內）核酸採樣憑證；另外廣州海珠區再次延續封控措施至周日，是第六次延

長相關措施。此



２﹒ 內地新冠疫情繼續蔓延，昨日新增本土確診及無症狀感染合計２８８８３宗，較上日的

２７８９９宗再增近４％，連續８日破２萬宗，續創逾七個月新高。本土新增陽性中，廣州、重

慶繼續大幅居前，北京、上海、深圳等延續升勢。全國昨日報告新增確診病例２７１９宗。其中

本土病例２６４１宗，含７００宗由無症狀感染者轉為確診病例。新增無症狀感染者２６４３８

宗，其中本土２６２４２宗。



３﹒ 網傳富士康河南鄭州廠區發生暴力衝突，員工和公安大打出手，當局出動催淚彈，有員工

受傷。外媒引述目擊者說法指，此次衝突是員工抗議廠方最新公布的薪資與早前公布的有所出入

，加上新舊員工同住，擔心疫情擴散傳染。據網民轉述，情況在半夜時分已失控，維護治安的工

作人員與富士康員工打起來。凌晨五點時，公安更出動催淚彈，富士康工人使用滅火器還擊。



４﹒ 內房融資氣氛濃，據內媒報道，交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）分別與萬

科（０２２０２）（深：０００００２）和美的置業（０３９９０）簽署全面戰略合作協議，將

分別向兩企業提供１０００億元和２００億元的意向性綜合授信額度；中國銀行隨後亦公布，將

為萬科集團提供不超過１０００億元或等值外幣的意向性授信額度；中國農業銀行亦宣布，與中

海發展（００６８８）、華潤置地（０１１０９）、萬科集團、龍湖集團（００９６０）、金地

集團（滬：６００３８３）五家房企舉行銀企戰略合作協議簽約儀式。銀企雙方均表示在房地產

開發貸款、個人住房按揭貸款、並購貸款、債券承銷與投資等業務方面加深合作。此外，中國銀

行間市場交易商協會公布，中債增進公司在民企債券融資支持工具（「第二支箭」）政策框架下

，今日出具對龍湖集團、美的置業、金輝集團（０９９９３）三家民營房企發債信用增進函，擬

首批分別支持三家企業發行２０億元、１５億元、１２億元中期票據，後續將根據企業需求提供

持續增信發債服務。



５﹒ 據《彭博》報道，荷蘭外貿與發展合作大臣施賴納馬赫爾（Ｌｉｅｓｊｅ

Ｓｃｈｒｅｉｎｅｍａｃｈｅｒ）２２日表示，在向中國出售芯片設備的問題上，荷蘭將捍衛本

國的經濟利益。報道指，荷蘭高級官員的這一表態再度表明，荷蘭不願順從華盛頓切斷中國半導

體技術供應的企圖。



６﹒ 國家煙草專賣局發布關於電子煙產品、霧化物、電子煙用煙鹼等異地限量攜帶的通告，根

據有關規定，每人每次異地攜帶電子煙產品、霧化物、電子煙用煙鹼等實行限量管理：煙具不得

超過６個；電子煙煙彈（液態霧化物）不得超過９０個，煙彈與煙具組合銷售的產品（包括一次

性電子煙等）不得超過９０個，煙液等霧化物及電子煙用煙鹼不得超過１８０毫升。



７﹒ 全球影史票房冠軍的科幻巨作《阿凡達》，睽違１３年後終於推出第二集，早前已宣布

１２月１６日將在北美上映，歐洲、澳洲、韓日、台灣以及香港同步上映，但中國內地卻遲遲沒

有宣布上映的消息。據２０世紀影業官方微博今早終於公布，《阿凡達：水之道》內地定檔同日

上映，內媒報道，消息對被疫情等因素拖累的電影行業有很大提振作用。此外，早前有報道指藉

著中韓關係緩和兩國首腦會談提及兩國文化、人員交流以及溝通重要性，南韓電影已重新開始在

中國視頻平台上播放，也是中國實施「限韓令」６年來的首次鬆綁。中國外交部發言人趙立堅對

此回應稱，中方從來沒有實施過所謂的「限韓令」，中方對同韓方開展人文交流合作持開放態度

。他表示，去年以來中國已經引進播放了多部韓國電影和電視劇。推動合作需要雙方相向而行。

希望韓方同中方一道，繼續為活躍兩國人文交流，增進相互了解和友好感情做出積極努力。



８﹒ 人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１５４２，較上個交易日４時３０分收

盤價跌１５８點子。全日在７﹒１３８８至７﹒１５９９之間波動。離岸人民幣兌美元

（ＣＮＨ）現跌２１９點子，報７﹒１５８０。（ｄｗ）

