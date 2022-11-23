《鍾之日記》１１月２３日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



摩通預計明年美國掉頭減息，刺激隔晚美股三大指數升逾１％，不過反映中概股表現的金龍

中國指數續偏軟，市場亦關注中國疫情發展，香江魚缸連跌五日後，今日好淡拉鋸，收市僅升不

足百點，成交進一步縮減。

恒指高開３６點，報１７４６０，早段曾升過百點，但沽盤湧現，大市升勢不保，一度轉跌

４８點，低見１７３７５，臨近午市獲買盤掃高，最多倒升１８３點，高見１７６０７，之後回

順。午後一度復現升勢，曾升２１６點，見１７６４０點全日高。尾市回順，收報１７５２３，

升９９點或０﹒５７％。國指造５９４５，升４３點或０﹒７４％。科指升１﹒１％，報

３５５５。全日成交只有９６３﹒１２億元。

藍籌股個別發展，金融類別股份普遍造好，當中以平保（０２３１８）升１﹒１％表現較佳

。股神繼續減持比亞迪（０１２１１），股價跌１﹒８％，已連跌六個交易日。領展

（００８２３）同樣六連跌，半日股價再跌４﹒７％，藍籌股之中表現最差。



＊中字頭發力護盤，滬指兩連升＊



官媒強調防疫方向不動搖，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，北上廣深四個一線城市均加

強疫情防控措施，打破「放開」預期。上海市政府加強來滬返滬人員健康管理，抵滬不滿５天者

不得進入餐廳酒吧商場等公共場所；北京及深圳最新規定，進入公共場所及乘坐公共交通工具要

查驗４８小時內核酸檢測陰性證明；另外廣州海珠區再次延續強化部分區域疫情防控措施至周日

，是第六次延長相關措施。

滬深股市今早窄幅低開，銀行權重股連續兩日上漲，抵銷醫藥股震盪，午後其他科技股跌幅

擴大，不過中字頭發力護盤，滬綜指午後轉升試攻三千一，但最終差一步，全日在

３０９６﹒９１點收市，升０﹒２６％，深成指跌０﹒２７％，創業板指同跌０﹒１４％。

市況偏悶，兩市全日成交８３０５億元人民幣，按日減少６﹒１％，惟外資透過陸股通淨流

入超１５億元人民幣，結束連日流出趨勢。



＊富士康鬧工運，富智康未害怕＊



富士康鄭州園區此前鬧工人荒，公司連同當局一起「搶人才」望保證供應鏈正常運作，但隨

著防疫環境愈來愈嚴峻，有傳當地出現勞資衝突。網傳影片顯示，富士康鄭州廠一群自稱員工拆

毀障礙物，並與身穿防護衣、據報是當地公安發生衝突，員工向公安投擲雜物，並利用護欄朝著

築成人牆、手持盾牌的公安推進，公安在鎮壓衝突期間出動催淚彈，富士康工人使用滅火器還擊

。

外媒引述目擊者說法指，此次衝突是員工抗議廠方最新公布的薪資與早前公布的有所出入，

加上新舊員工同住，擔心疫情擴散傳染。 流傳影片中有員工自述，原有富士康員工因封疫已

一星期沒有進行核酸檢測，工廠早前承諾新舊員工分開住宿，但有員工入住後發現新舊員工混宿

，令新員工擔心有感染風險，更有員工表示很害怕這個地方，認為富士康是在讓員工「送死」。

富士康暫未立即回覆查詢，據報鴻海內部尚在確認中國廠區當地情況。鴻海在台股價平收，

富智康集團（０２０３８）則升３﹒８％，至於至於負責智能製造、物聯網等業務的Ａ股工業富

聯（滬：６０１１３８）跌０﹒６％。

自鄭州爆發疫情以來，富士康的疫情應對手法及用盡辦法招工的事跡均十分耐人尋味，低調

處理疫情爆發正常生產、通報新增確診數字毫不透明，甚至在工人逃亡後地方政府還幫忙招工，

號召公務員和老兵進廠擰螺絲，仿如自成一國般。這和其在河南以至於中國的經濟地位不無關係

，因富士康鄭州園區是全球蘋果ｉＰｈｏｎｅ手機組裝的大本營，也是全國外貿出口額最高的企

業，自然也是納稅和就業大戶，基於這個原因，即使引發了網絡關注，富士康工運很可能在短期

內恢復平靜。



＊螞蟻據報被罰款，阿里仍升３％＊



科網股整體向好。快手（０１０２４）季度收入好過預期，大和發表報告，點讚快手上季業

績佳，最快可望明年收支平衡，上調目標價至７８元。快手揚升５﹒７％。

外媒指，阿里巴巴（０９９８８）持股的螞蟻金服，中國有關部門計劃對其處以逾１０億美

元的罰款，作為監管整改的尾聲，賠償後可「一了百了」。阿里升３﹒２％。

騰訊（００７００）大股東Ｎａｓｐｅｒｓ表示，考慮在收到騰訊作為特別股息派發的美團

（０３６９０）股份後進行出售。Ｎａｓｐｅｒｓ又稱，集團中期利潤下降３８％至１４億美元

，反映騰訊的貢獻減少和對電子商務擴展的投資減少。騰訊上周宣布，擬以實物分派約９﹒５８

億股美團Ｂ類股（１股１票），作為特別中期股息。美團連跌３日，再跌１﹒１％；騰訊升

１﹒７％。

京東（０９６１８）推「共富」，高管減薪最多兩成，今日仍升３﹒３％；嗶哩嗶哩

（０９６２６）走高０﹒７％；百度（０９８８８）核心業務轉賺，收升３﹒４％，為表現最好

藍籌；網易（０９９９９）升２﹒５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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