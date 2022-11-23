  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

23/11/2022 17:01

《鍾之日記》防疫加碼成交縮，整改或完阿里升

　　《鍾之日記》１１月２３日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。
　
　　摩通預計明年美國掉頭減息，刺激隔晚美股三大指數升逾１％，不過反映中概股表現的金龍
中國指數續偏軟，市場亦關注中國疫情發展，香江魚缸連跌五日後，今日好淡拉鋸，收市僅升不
足百點，成交進一步縮減。
　　恒指高開３６點，報１７４６０，早段曾升過百點，但沽盤湧現，大市升勢不保，一度轉跌
４８點，低見１７３７５，臨近午市獲買盤掃高，最多倒升１８３點，高見１７６０７，之後回
順。午後一度復現升勢，曾升２１６點，見１７６４０點全日高。尾市回順，收報１７５２３，
升９９點或０﹒５７％。國指造５９４５，升４３點或０﹒７４％。科指升１﹒１％，報
３５５５。全日成交只有９６３﹒１２億元。
　　藍籌股個別發展，金融類別股份普遍造好，當中以平保（０２３１８）升１﹒１％表現較佳
。股神繼續減持比亞迪（０１２１１），股價跌１﹒８％，已連跌六個交易日。領展
（００８２３）同樣六連跌，半日股價再跌４﹒７％，藍籌股之中表現最差。
　
＊中字頭發力護盤，滬指兩連升＊
　
　　官媒強調防疫方向不動搖，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，北上廣深四個一線城市均加
強疫情防控措施，打破「放開」預期。上海市政府加強來滬返滬人員健康管理，抵滬不滿５天者
不得進入餐廳酒吧商場等公共場所；北京及深圳最新規定，進入公共場所及乘坐公共交通工具要
查驗４８小時內核酸檢測陰性證明；另外廣州海珠區再次延續強化部分區域疫情防控措施至周日
，是第六次延長相關措施。
　　滬深股市今早窄幅低開，銀行權重股連續兩日上漲，抵銷醫藥股震盪，午後其他科技股跌幅
擴大，不過中字頭發力護盤，滬綜指午後轉升試攻三千一，但最終差一步，全日在
３０９６﹒９１點收市，升０﹒２６％，深成指跌０﹒２７％，創業板指同跌０﹒１４％。
　　市況偏悶，兩市全日成交８３０５億元人民幣，按日減少６﹒１％，惟外資透過陸股通淨流
入超１５億元人民幣，結束連日流出趨勢。
　
＊富士康鬧工運，富智康未害怕＊
　
　　富士康鄭州園區此前鬧工人荒，公司連同當局一起「搶人才」望保證供應鏈正常運作，但隨
著防疫環境愈來愈嚴峻，有傳當地出現勞資衝突。網傳影片顯示，富士康鄭州廠一群自稱員工拆
毀障礙物，並與身穿防護衣、據報是當地公安發生衝突，員工向公安投擲雜物，並利用護欄朝著
築成人牆、手持盾牌的公安推進，公安在鎮壓衝突期間出動催淚彈，富士康工人使用滅火器還擊

　　外媒引述目擊者說法指，此次衝突是員工抗議廠方最新公布的薪資與早前公布的有所出入，
加上新舊員工同住，擔心疫情擴散傳染。　　流傳影片中有員工自述，原有富士康員工因封疫已
一星期沒有進行核酸檢測，工廠早前承諾新舊員工分開住宿，但有員工入住後發現新舊員工混宿
，令新員工擔心有感染風險，更有員工表示很害怕這個地方，認為富士康是在讓員工「送死」。
　　富士康暫未立即回覆查詢，據報鴻海內部尚在確認中國廠區當地情況。鴻海在台股價平收，
富智康集團（０２０３８）則升３﹒８％，至於至於負責智能製造、物聯網等業務的Ａ股工業富
聯（滬：６０１１３８）跌０﹒６％。
　　自鄭州爆發疫情以來，富士康的疫情應對手法及用盡辦法招工的事跡均十分耐人尋味，低調
處理疫情爆發正常生產、通報新增確診數字毫不透明，甚至在工人逃亡後地方政府還幫忙招工，
號召公務員和老兵進廠擰螺絲，仿如自成一國般。這和其在河南以至於中國的經濟地位不無關係
，因富士康鄭州園區是全球蘋果ｉＰｈｏｎｅ手機組裝的大本營，也是全國外貿出口額最高的企
業，自然也是納稅和就業大戶，基於這個原因，即使引發了網絡關注，富士康工運很可能在短期
內恢復平靜。
　
＊螞蟻據報被罰款，阿里仍升３％＊
　
　　科網股整體向好。快手（０１０２４）季度收入好過預期，大和發表報告，點讚快手上季業
績佳，最快可望明年收支平衡，上調目標價至７８元。快手揚升５﹒７％。
　　外媒指，阿里巴巴（０９９８８）持股的螞蟻金服，中國有關部門計劃對其處以逾１０億美
元的罰款，作為監管整改的尾聲，賠償後可「一了百了」。阿里升３﹒２％。
　　騰訊（００７００）大股東Ｎａｓｐｅｒｓ表示，考慮在收到騰訊作為特別股息派發的美團
（０３６９０）股份後進行出售。Ｎａｓｐｅｒｓ又稱，集團中期利潤下降３８％至１４億美元
，反映騰訊的貢獻減少和對電子商務擴展的投資減少。騰訊上周宣布，擬以實物分派約９﹒５８
億股美團Ｂ類股（１股１票），作為特別中期股息。美團連跌３日，再跌１﹒１％；騰訊升
１﹒７％。
　　京東（０９６１８）推「共富」，高管減薪最多兩成，今日仍升３﹒３％；嗶哩嗶哩
（０９６２６）走高０﹒７％；百度（０９８８８）核心業務轉賺，收升３﹒４％，為表現最好
藍籌；網易（０９９９９）升２﹒５％。
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【「嘉」點獎賞】賞M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金