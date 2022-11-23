《經濟通通訊社２３日專訊》內地疫情高居不下，昨日（２２日）新增本土確診及無症狀感

染合計接近２﹒９萬宗，連續８日破２萬宗，防疫政策繼續收緊，北上廣深四個一線城市均加強

或延續疫情防控措施，連最先取消強制全民免費核酸檢測的石家莊亦走回頭路，打破「放開」預

期。

官媒《經濟日報》頭版評論文章稱，疫情防控形勢嚴峻複雜，要保持方向不動搖、執行不走

樣，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭。文章強調，要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，

堅定不移貫徹「動態清零」總方針，絲毫不能懈怠。

堅持動態清零政策意味著強制性全民核酸檢測方向不變，當局預計不會在短期內普及新型冠

狀病毒藥物。滬深新冠藥概念股急跌，亨迪藥業（深：３０１２１１）瀉１１﹒３％，眾生藥業

（深：００２３１７）、太龍藥業（滬：６００２２２）、金花股份（滬：６０００８０）跌停

，康芝藥業（深：３０００８６）跌９﹒１％，廣生堂（深：３００４３６）跌８﹒９％，中國

醫藥（滬：６０００５６）挫８﹒８％，至於生產連花清瘟膠囊的以岭藥業

（深：００２６０３）同跌６％，而復星醫藥（滬：６００１９６）跌３﹒５％。（ｅｙ）

