《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》在２０２２年金融街論壇上，中證監上市

部主任李明指出，中證監抓解決突出問題，著力化解上市公司風險。李明表示，對退市的評價不

在於數量，而在於應退盡退。今年強制退市４２家，而２０２１年是１７家。「清欠解保」方面

，按照「給時間、真整改」的思路，督促上市公司及相關主體限期完成整改，違規佔用擔保整改

完成率約９０％，「清欠解保」取得明顯成效。股票質押風險方面，「一司一策」推動化解，存

在高比例質押的公司家數從高峰期的７０２家下降至２８２家，全市場股份質押市值佔比由最高

時的接近１０％降至４﹒０７％，股票質押風險大幅度收斂。存量公司風險方面，通過多種方式

壓降，兩年來風險公司較最高峰減少４３２家，風險公司出清速度明顯加快。

李明表示，上市公司家數不到全國５１００多萬戶企業數量的萬分之一，但湧現出一批各行

各業的頭部企業，上市公司結構更體現龍頭效應。目前，Ａ股市場市值超過１０００億元的公司

１１５家，較２０１９年底增加了３１家，增幅近四成。這些千億元（人民幣．下同）市值大公

司，市值合計２８萬億元，佔上市公司總市值達３５％，具有系統重要性；２０２２年前３季度

實現淨利潤２﹒５萬億元，佔比５７％，對經濟的帶動效應顯著。從行業分布看，金融、能源等

傳統行業３５家，戰略性新興產業公司４１家，呈現出「多點開花」良好態勢。

