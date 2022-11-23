《經濟通通訊社２３日專訊》萬科（０２２０２）（深：０００００２）近日在融資籌錢動

作頻頻，公司昨日（２２日）公布擬發行最多５００億元（人民幣．下同）的直接債務融資工具

，又擬發行總規模２８０億元的再融資工具。今日（２３日）交通銀行（００３３２８）

（滬：６０１３２８）公布嗎，與萬科母企萬科集團簽署全面戰略合作協議，將為萬科集團提供

１０００億元意向性綜合授信額度，同時提供多元化融資服務。

群益證券分析指，在政策支持下，公司融資環境有望改善，將有助于公司的正常經營和投資

；?且隨著「保交樓」工作推進，市場恐慌心理有望緩解；但由于目前中央對房地產政策的放鬆

較為克制，預計市場將經歷緩慢恢復過程，行業出清尚未結束。公司有較好現金流和精細化管理

能力，有望受益于市場集中度提升。

盈利方面，預計公司２０２２和２０２３年淨利潤將分別達２４０﹒６億元（人民幣．下同

）和２６２億元，ＹＯＹ分別＋６﹒８％和＋８﹒９％，ＥＰＳ分別為２﹒０７元和２﹒２５元

，Ａ股對應２０２２和２０２３年ＰＥ分別為７﹒６倍和６﹒９倍，ＰＢ為０﹒７５倍；Ｈ股對

應ＰＥ為５﹒６倍和５﹒１倍，ＰＢ為０﹒５６倍，預計Ａ股和Ｈ股股息率分別達７％和９％，

建議「區間操作」。（ｄｗ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。





