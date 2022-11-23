《經濟通通訊社２３日專訊》據英國廣播公司（ＢＢＣ）報道，由於中國的防疫政策，一級

方程式賽車（Ｆ１）預計將取消原定明年４月１６日在上海舉行的大獎賽。Ｆ１對ＢＢＣ不予置

評。

Ｆ１中國站自從在２０２０年新型肺炎疫情爆發以來，便暫停舉辦至今。今年４月上海爆疫

，有消息指，原定舉辦Ｆ１賽事、造價２０億元人民幣的上海國際賽車場，已被改建為方艙醫院

，並在４月１９日起接收新型肺炎患者。（ｊｔ）

