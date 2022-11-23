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AH股新聞

23/11/2022 10:25

【新冠肺炎】英媒：Ｆ１中國站將取消明年４月在上海舉行的大獎賽

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據英國廣播公司（ＢＢＣ）報道，由於中國的防疫政策，一級
方程式賽車（Ｆ１）預計將取消原定明年４月１６日在上海舉行的大獎賽。Ｆ１對ＢＢＣ不予置
評。
　　Ｆ１中國站自從在２０２０年新型肺炎疫情爆發以來，便暫停舉辦至今。今年４月上海爆疫
，有消息指，原定舉辦Ｆ１賽事、造價２０億元人民幣的上海國際賽車場，已被改建為方艙醫院
，並在４月１９日起接收新型肺炎患者。（ｊｔ）

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