《經濟通通訊社２３日專訊》據《財聯社》報道，交通銀行（０３３２８）
（滬：６０１３２８）今日與美的置業控股（０３９９０）簽署全面戰略合作協議。根據協議，
交行將為美的置業提供２００億元人民幣意向性綜合授信額度，並提供多元化融資服務，包括但
不限於房地產開發貸款、併購貸款、債券投資等。
另外，美的置業１５０億元人民幣中期票據儲架式註冊發行，本月１４日已獲中國銀行間市
場交易商協會受理。（ｃｔ）
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23/11/2022 11:41
【內房困局】據報交通銀行向美的置業提供２００億元授信額度
《經濟通通訊社２３日專訊》據《財聯社》報道，交通銀行（０３３２８）
（滬：６０１３２８）今日與美的置業控股（０３９９０）簽署全面戰略合作協議。根據協議，
交行將為美的置業提供２００億元人民幣意向性綜合授信額度，並提供多元化融資服務，包括但
不限於房地產開發貸款、併購貸款、債券投資等。
另外，美的置業１５０億元人民幣中期票據儲架式註冊發行，本月１４日已獲中國銀行間市
場交易商協會受理。（ｃｔ）
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