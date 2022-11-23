《經濟通通訊社２３日專訊》內地疫情高居不下，昨日（２２日）新增本土確診及無症狀感

染合計２８８８３宗，較上日再增近４％，連續８日破２萬宗。防疫政策只能繼續收緊，北上廣

深四個一線城市均加強疫情防控措施，最先取消強制全民免費核酸檢測的石家莊亦走回頭路，打

破「放開」預期。滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１４％，報

３０８４﹒７４點，深綜指低開０﹒２１％，能源股造好，醫藥、半導體板塊走低。

人民銀行今日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日淨回籠６９０億

元。

上海市政府加強來滬返滬人員健康管理，抵滬不滿５天者不得進入餐廳酒吧商場等公共場所

，並有傳計劃在復興島上興建方艙醫院；北京市政府最新規定，進入公共場所及乘坐公共交通工

具要查驗４８小時內核酸檢測陰性證明，並要從嚴控制線下大型活動和聚集性活動，原定本月

２５日至３０日舉辦的中關村論壇翅布改在明年舉辦；深圳同樣宣布乘坐公共交通工具、進入公

共密閉空間等須憑４８小時核酸檢測陰性證明或當日（２４小時內）核酸採樣憑證；來深返深人

員要嚴格落實「落地檢」及「三天三檢三不（不聚會、不聚餐、不前往人群密集場所）」措施；

另外廣州海珠區再次延續強化部分區域疫情防控措施至周日，是第六次延長相關措施。

據官媒《經濟日報》頭版評論文章稱，疫情防控形勢嚴峻複雜，要保持方向不動搖、執行不

走樣，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭。文章強調，要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略

，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，絲毫不能懈怠。

盡管有外資大行唱好中國資本市場，但陸續有華爾街投行縮減中國業務，據傳瑞信已經裁減

旗下中國投資銀行分部的三分之一人手，以及研究部的一半人手。

據報，中國有關部門計劃對螞蟻集團處以逾１０億美元的罰款，作為監管整改的尾聲。

（ｅｙ）

