《經濟通通訊社２３日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒４３％，報２８９﹒３１點。深證Ｂ股
指數收跌０﹒１％，報１１２４﹒３３點。
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23/11/2022 15:07
《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒４３％，深證Ｂ收跌０﹒１％
《經濟通通訊社２３日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒４３％，報２８９﹒３１點。深證Ｂ股
指數收跌０﹒１％，報１１２４﹒３３點。
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