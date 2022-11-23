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AH股新聞

23/11/2022 15:07

《Ｂ股行情》上證Ｂ股指數收升０﹒４３％，深證Ｂ收跌０﹒１％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》上證Ｂ股指數收升０﹒４３％，報２８９﹒３１點。深證Ｂ股
指數收跌０﹒１％，報１１２４﹒３３點。

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