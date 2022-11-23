《經濟通通訊社２３日專訊》內地疫情高居不下，昨日（２２日）新增本土確診及無症狀感

染合計２８８８３宗，防疫政策繼續收緊，北上廣深四個一線城市均加強疫情防控措施，打破「

放開」預期。滬深股市今早窄幅低開，銀行權重股連續兩日上漲，抵銷醫藥股震盪，滬綜指半日

跌０﹒１９％報３０８２﹒９５點，平穩度過半日市，不過深成指則挫１﹒０５％，創業板指同

跌１﹒０５％。

兩市半日成交５３６４億元（人民幣．下同），較上日同時段成交增加７％，資金繼續流出

，半日陸股通淨流出超過３億元。

據官媒《經濟日報》頭版評論文章稱，疫情防控形勢嚴峻複雜，要保持方向不動搖、執行不

走樣，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭。文章強調，要堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略

，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，絲毫不能懈怠。



＊螞蟻整改又傳尾聲，銀行股仍升＊



據報中國有關部門計劃對螞蟻集團處以逾１０億美元的罰款，作為監管整改的尾聲。螞蟻或

快將整改完成，銀行股心情輕鬆連續兩日上漲，工行（滬：６０１３９８）升１﹒２％，農業銀

行（滬：６０１２８８）升１﹒１％，建設銀行（滬：６０１９３９）走高０﹒９％，中國銀行

（滬：６０１９８８）揚０﹒７％。

有份參股螞蟻的多家險企盤中走高，但午收前回落，中國人保（滬：６０１３１９）漲

４﹒１％，新華保險（滬：６０１３３６）升０﹒９％，惟中國人壽（滬：６０１６２８）跌

１﹒２％，中國太保（滬：６０１６０１）挫１﹒５％。



＊防疫回頭路挫新冠藥概念，以岭藥業急挫＊



當局重申堅持動態清零政策不動搖，意味著以強制性全民核酸檢測防止疫情傳播的大方向不

變，預計當局不會在短期內普及新型冠狀病毒藥物。滬深新冠藥概念股急跌，亨迪藥業

（深：３０１２１１）瀉１２％，眾生藥業（深：００２３１７）、太龍藥業

（滬：６００２２２）跌停，金花股份（滬：６０００８０）挫９﹒８％，中國醫藥

（滬：６０００５６）挫８﹒２％，至於生產連花清瘟膠囊的以岭藥業（深：００２６０３）同

跌６﹒９％，而復星醫藥（滬：６００１９６）跌４﹒６％。（ｅｙ）

