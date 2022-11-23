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AH股新聞

23/11/2022 15:07

《Ａ股行情》滬指收升０﹒２６％三千一未企穩，個股分化深市仍跌

　　《經濟通通訊社２３日專訊》官媒強調防疫方向不動搖，堅定不移貫徹「動態清零」總方針
，北上廣深四個一線城市均加強疫情防控措施，打破「放開」預期。滬深股市今早窄幅低開，銀
行權重股連續兩日上漲，抵銷醫藥股震盪，午後其他科技股跌幅擴大，不過中字頭發力護盤，滬
綜指午後轉升試攻三千一，但最終差一步，全日在３０９６﹒９１點收市，升０﹒２６％，深成
指跌０﹒２７％，創業板指同跌０﹒１４％。
　　市況偏悶，兩市全日成交８３０５億元（人民幣．下同），按日減少６﹒１％，惟外資透過
陸股通淨流入超１５億元，結束連日流出趨勢。
　　另外，有外媒報道指，中國有關部門計劃對螞蟻集團處以逾１０億美元的罰款，作為監管整
改的尾聲。
　
＊內房久糜難振，中字頭連升兩日＊
　
　　內房在償債高峰期到來前，在政策幫助下融資活動有所增加。據內媒報道，交通銀行
（０３３２８）（滬：６０１３２８）分別與萬科（０２２０２）（深：０００００２）和美的
置業（０３９９０）簽署全面戰略合作協議，將分別向兩企業提供１０００億元和２００億元的
意向性綜合授信額度。報道指，交行還將提供多元化融資服務，包括但不限於房地產開發貸款、
個人住房按揭貸款、併購貸款、保函、供應鏈融資、債券投資等。
　　但對於內房行業面臨的債務重壓，個別融資安排只是杯水車薪，房地產價格下行前景仍然讓
地產商困境重重。地產股個別走，萬科Ａ跌０﹒７％，新城控股（滬：６０１１５５）跌
０﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒５％，招商蛇口（深：００１９７９）升
０﹒３％，華夏幸福（滬：６００３４０）跌０﹒４％，新湖中寶（滬：６００２０８）無升跌

　　中字頭午後延續昨日升勢，領市衝擊三千一，中鐵裝配（深：３００３７４）飆升兩成漲停
，中科環保（深：３０１１７５）升１２﹒７％，中國鐵物（深：０００９２７）、中水漁業
（深：０００７９８）、中材節能（滬：６０３１２６）、中鋁國際（滬：６０１０６８）、中
國交建（滬：６０１８００）、中國海誠（深：００２１１６）、中遠海科
（深：００２４０１）集體漲停。
　
＊富士康鄭州疑現工潮，工業富聯稍跌＊
　
　　外貿出口額全國最高的企業富士康鄭州園區此前鬧工人荒，公司連同當局一起「搶人才」望
保證供應鏈正常運作，但隨著防疫環境愈來愈嚴峻，有傳當地出現勞資衝突。網傳影片顯示，一
群自稱是富士康員工的人士拆毀障礙物，並與身穿防護衣的當局人員發生爭執，有影片顯示，員
工抱怨被供應的伙食不佳，另一些人則抱怨沒有領到工廠承諾發出的獎金。鴻海旗下工業富聯
（滬：６０１１３８）今日跌０﹒６％，報９﹒０５元。
　　全球影史票房冠軍的科幻史詩巨作《阿凡達》，續集《阿凡達：水之道》１２月１６日在內
地定檔，令久無荷里活大片可看的內地影迷感到振奮。影視股走高，中國電影
（滬：６００９７７）抽升５﹒４％，萬達電影（深：００２７３９）漲３﹒１％，金逸影視
（深：００２９０５）升２﹒６％，橫店影視（滬：６０３１０３）升２﹒３％，上海電影
（滬：６０１５９５）升１﹒９％。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７７３﹒５３　　＋０﹒１１　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０９６﹒９１　　＋０﹒２６　　　　３５６４﹒０１　　
　　深證綜合指數　　１９９５﹒５１　　－０﹒３４　　　　４７４０﹒７９　　
　　上證Ｂ股指數　　　２８９﹒３１　　＋０﹒４３　　　　　１﹒９３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２４﹒３３　　－０﹒１０　　　　　０﹒３６　　　　
　　上證１８０指數　８０７８﹒１８　　＋０﹒３２　　　　　　　　　　　　　
　　上證３８０指數　５７８３﹒２６　　－０﹒０２　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０９７２﹒８１　－０﹒２７　　　　　　　　　　　　　
　　中小創新指數　　２３５３﹒０４　　－０﹒４９　　　　　　　　　　　　　
　　深圳創業板指數　２３４０﹒３４　　－０﹒１４　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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