《經濟通通訊社２３日專訊》官媒強調防疫方向不動搖，堅定不移貫徹「動態清零」總方針

，北上廣深四個一線城市均加強疫情防控措施，打破「放開」預期。滬深股市今早窄幅低開，銀

行權重股連續兩日上漲，抵銷醫藥股震盪，午後其他科技股跌幅擴大，不過中字頭發力護盤，滬

綜指午後轉升試攻三千一，但最終差一步，全日在３０９６﹒９１點收市，升０﹒２６％，深成

指跌０﹒２７％，創業板指同跌０﹒１４％。

市況偏悶，兩市全日成交８３０５億元（人民幣．下同），按日減少６﹒１％，惟外資透過

陸股通淨流入超１５億元，結束連日流出趨勢。

另外，有外媒報道指，中國有關部門計劃對螞蟻集團處以逾１０億美元的罰款，作為監管整

改的尾聲。



＊內房久糜難振，中字頭連升兩日＊



內房在償債高峰期到來前，在政策幫助下融資活動有所增加。據內媒報道，交通銀行

（０３３２８）（滬：６０１３２８）分別與萬科（０２２０２）（深：０００００２）和美的

置業（０３９９０）簽署全面戰略合作協議，將分別向兩企業提供１０００億元和２００億元的

意向性綜合授信額度。報道指，交行還將提供多元化融資服務，包括但不限於房地產開發貸款、

個人住房按揭貸款、併購貸款、保函、供應鏈融資、債券投資等。

但對於內房行業面臨的債務重壓，個別融資安排只是杯水車薪，房地產價格下行前景仍然讓

地產商困境重重。地產股個別走，萬科Ａ跌０﹒７％，新城控股（滬：６０１１５５）跌

０﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒５％，招商蛇口（深：００１９７９）升

０﹒３％，華夏幸福（滬：６００３４０）跌０﹒４％，新湖中寶（滬：６００２０８）無升跌

。

中字頭午後延續昨日升勢，領市衝擊三千一，中鐵裝配（深：３００３７４）飆升兩成漲停

，中科環保（深：３０１１７５）升１２﹒７％，中國鐵物（深：０００９２７）、中水漁業

（深：０００７９８）、中材節能（滬：６０３１２６）、中鋁國際（滬：６０１０６８）、中

國交建（滬：６０１８００）、中國海誠（深：００２１１６）、中遠海科

（深：００２４０１）集體漲停。



＊富士康鄭州疑現工潮，工業富聯稍跌＊



外貿出口額全國最高的企業富士康鄭州園區此前鬧工人荒，公司連同當局一起「搶人才」望

保證供應鏈正常運作，但隨著防疫環境愈來愈嚴峻，有傳當地出現勞資衝突。網傳影片顯示，一

群自稱是富士康員工的人士拆毀障礙物，並與身穿防護衣的當局人員發生爭執，有影片顯示，員

工抱怨被供應的伙食不佳，另一些人則抱怨沒有領到工廠承諾發出的獎金。鴻海旗下工業富聯

（滬：６０１１３８）今日跌０﹒６％，報９﹒０５元。

全球影史票房冠軍的科幻史詩巨作《阿凡達》，續集《阿凡達：水之道》１２月１６日在內

地定檔，令久無荷里活大片可看的內地影迷感到振奮。影視股走高，中國電影

（滬：６００９７７）抽升５﹒４％，萬達電影（深：００２７３９）漲３﹒１％，金逸影視

（深：００２９０５）升２﹒６％，橫店影視（滬：６０３１０３）升２﹒３％，上海電影

（滬：６０１５９５）升１﹒９％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７７３﹒５３ ＋０﹒１１

上證綜合指數 ３０９６﹒９１ ＋０﹒２６ ３５６４﹒０１

深證綜合指數 １９９５﹒５１ －０﹒３４ ４７４０﹒７９

上證Ｂ股指數 ２８９﹒３１ ＋０﹒４３ １﹒９３

深證Ｂ股指數 １１２４﹒３３ －０﹒１０ ０﹒３６

上證１８０指數 ８０７８﹒１８ ＋０﹒３２

上證３８０指數 ５７８３﹒２６ －０﹒０２

深證成份指數 １０９７２﹒８１ －０﹒２７

中小創新指數 ２３５３﹒０４ －０﹒４９

深圳創業板指數 ２３４０﹒３４ －０﹒１４

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