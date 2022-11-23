《經濟通通訊社２３日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒０２％，報８０５０﹒５８點，上

證３８０指數半日跌０﹒７３％，報５７４２﹒０１點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０２﹒２５億元，用１７﹒７５

億元或３﹒４％。

中字頭連續兩日拉升，中國交建（滬：６０１８００）漲停，中國中鐵

（滬：６０１３９０）升５﹒９％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升５﹒２％。中證監主席易

會滿周一（２１日）在２０２２金融街論壇年會上作主題演講時提出要「探索建立具有中國特色

的估值體系」，估值高低直接體現市場對上市公司的認可程度。

據報中國有關部門計劃對螞蟻集團處以逾１０億美元的罰款，作為監管整改的尾聲，四家參

投螞蟻集團的保險公司今早股價拉升，中國人保（滬：６０１３１９）漲４﹒１％，新華保險

（滬：６０１３３６）升近１％，惟中國人壽（滬：６０１６２８）倒跌１﹒２％，中國太保

（滬：６０１６０１）跌１﹒５％。

《阿凡達２》早前已宣布１２月１６日將在北美上映，但中國內地卻遲遲沒有宣布上映的消

息。據２０世紀影業官方微博今早公布，《阿凡達：水之道》內地定檔１２月１６日。突如其來

傳來上映的消息，影視股興奮，中國電影（滬：６００９７７）抽升５﹒２％，上海電影

（滬：６０１５９５）升近１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

