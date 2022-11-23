《經濟通通訊社２３日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒３２％，報８０７８﹒１８點，

上證３８０指數收跌０﹒０２％，報５７８３﹒２６點。

中國銀行間市場交易商協會公布，「第二支箭」落地三民營房企發債獲支持。地產股午後倒

升，首開股份（滬：６００３７６）漲２﹒９％，金地集團（滬：６００３８３）升１﹒５％，

保利發展（滬：６０００４８）升０﹒６％，華發股份（滬：６００３２５）升０﹒８％，張江

高科（滬：６００８９５）升０﹒３％。

中字頭連續兩日拉升，中國交建（滬：６０１８００）漲停，中國中鐵

（滬：６０１３９０）升５﹒９％，中國鐵建（滬：６０１１８６）升５﹒６％。中證監主席易

會滿周一（２１日）在２０２２金融街論壇年會上作主題演講時提出要「探索建立具有中國特色

的估值體系」，估值高低直接體現市場對上市公司的認可程度。

《阿凡達２》早前已宣布１２月１６日將在北美上映，但中國內地卻遲遲沒有宣布上映的消

息。據２０世紀影業官方微博今早公布，《阿凡達：水之道》內地定檔１２月１６日。突如其來

傳來上映的消息，影視股興奮，中國電影（滬：６００９７７）抽升５﹒４％，上海電影

（滬：６０１５９５）升１﹒９％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

