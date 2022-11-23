《經濟通通訊社２３日專訊》深證成指半日跌１﹒０５％，報１０８８７﹒０９點，深證中

小創新指數半日跌１﹒５６％，報２３２７﹒８６點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５３９﹒８５億元，賣盤超買盤，

淨流出１９﹒８５億元。

內地疫情高居不下，昨日（２２日）新增本土確診及無症狀感染較上日再增近４％，連續８

日破２萬宗。防疫政策只能繼續收緊，北上廣深四個一線城市均加強疫情防控措施。旅遊股開盤

大跌，西域旅遊（深：３００８５９）挫３﹒２％，麗江股份（深：００２０３３）跌２﹒５％

，嶺南控股（深：０００５２４）跌３﹒１％。

中核集團核工業西南物理研究院２２日傳出消息，全球最大「人造太陽」核心部件研制取得

重大進展：國際熱核聚變實驗堆（ＩＴＥＲ）增強熱負荷第一壁完成首件制造，其核心指標顯著

優於設計要求，具備了批量制造條件。人造太陽概念股開盤走強，天沃科技

（深：００２５６４）漲停。

中國儲備糧管理集團總經理遲京濤表示，將繼續加強金融服務功能，聚焦鄉村振興和農民增

收做文章，擴大數字人民幣對農結算試點。另外，市場監管總局擬完善數字經濟反不正當競爭規

則。數字貨幣股今早向下，軟通動力（深：３０１２３６）挫近４％，神州信息

（深：０００５５５）急跌３﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

