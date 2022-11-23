《經濟通通訊社２３日專訊》深證成指今日收跌０﹒２７％，報１０９７２﹒８１點，深證

中小創新指數收跌０﹒４９％，報２３５３﹒０４點。

特斯拉中國有關人士表示，特斯拉降價促銷的說法為「不實消息」。特斯拉概念股回漲，寧

德時代（深：３００７５０）升１﹒２％，天賜材料（深：００２７０９）升０﹒９％，天齊鋰

業（深：００２４６６）升０﹒７％，贛鋒鋰業（深：００２４６０）升０﹒３％。

內地疫情高居不下，昨日（２２日）新增本土確診及無症狀感染較上日再增近４％，連續８

日破２萬宗。防疫政策只能繼續收緊，北上廣深四個一線城市均加強疫情防控措施。旅遊股跌，

西域旅遊（深：３００８５９）跌１﹒８％，麗江股份（深：００２０３３）跌１﹒７％，嶺南

控股（深：０００５２４）跌２﹒６％。

中國儲備糧管理集團總經理遲京濤表示，將繼續加強金融服務功能，聚焦鄉村振興和農民增

收做文章，擴大數字人民幣對農結算試點。另外，市場監管總局擬完善數字經濟反不正當競爭規

則。數字貨幣股向下，軟通動力（深：３０１２３６）挫１﹒３％，神州信息

（深：０００５５５）急跌２﹒６％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

