《經濟通通訊社２３日專訊》內地疫情高居不下，昨日（２２日）新增本土確診及無症狀感

染合計２８８８３宗，較上日再增近４％，連續８日破２萬宗。防疫政策只能繼續收緊，北上廣

深四個一線城市均加強疫情防控措施，最先取消強制全民免費核酸檢測的石家莊亦走回頭路，打

破「放開」預期。上海加強來滬返滬人員健康管理，抵滬不滿５天者不得進入餐廳酒吧商場等公

共場所；北京市政府要求２４日起進入公共場所查驗４８小時核酸證明，並要從嚴控制線下大型

活動和聚集性活動，原定本月２５日至３０日舉辦的中關村論壇宣布改在明年舉辦；深圳同樣宣

布乘坐公共交通工具、進入公共密閉空間等須憑４８小時核酸檢測陰性證明或當日（２４小時內

）核酸採樣憑證；另外廣州海珠區再次延續封控措施至周日，是第六次延長相關措施。

據外媒報道，一級方程式賽車（Ｆ１）預計將取消２０２３年４月在上海舉行的中國大獎賽

。

旅遊股開盤大跌，西域旅遊（深：３００８５９）挫逾３％，麗江股份

（深：００２０３３）跌２﹒８％，嶺南控股（深：０００５２４）跌２﹒５％，宋城演藝

（深：３００１４４）跌２﹒３％，眾信旅遊（深：００２７０７）跌２﹒１％，雲南旅遊

（深：００２０５９）跌１﹒８％，中國中免（滬：６０１８８８）跌１﹒７％，中青旅

（滬：６００１３８）跌１﹒５％。

消費餐飲股亦禁不住打擊，西安飲食（深：０００７２１）跌停，金陵飯店

（滬：６０１００７）跌３﹒３％，同慶樓（滬：６０５１０８）跌３﹒２％，君亭酒店

（深：３０１０７３）跌１﹒８％，華天酒店（深：０００４２８）跌１﹒８％，錦江酒店

（滬：６００７５４）跌１﹒３％，全聚德（深：００２１８６）跌１﹒２％，首旅酒店

（滬：６００２５８）跌０﹒９％。

官方再強調堅定不移貫徹「動態清零」總方針。據官媒《經濟日報》頭版評論文章稱，疫情

防控嚴峻複雜的形勢意味著，要保持方向不動搖、執行不走樣，儘快遏制疫情擴散蔓延勢頭。

（ｊｔ）

