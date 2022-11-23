《經濟通通訊社２３日專訊》鋰電池隔膜龍頭恩捷股份（深：００２８１２）日前公告董事

長李曉明（Ｐａｕｌ Ｘｉａｏｍｉｎｇ Ｌｅｅ）和副董事長兼總經理李曉華被公安機關指定

居所監視居住，公司股價昨日（２２日）跌停現價再挫７﹒９％，報１２９﹒０４元（人民幣．

下同），繼續創去年５月以來新低。

李曉明和李曉華屬兩兄弟，均是從美國麻省大學高分子材料專業畢業的高材生，１９９６年

回國創業，２０１７年收購上海恩捷，其後專注發展鋰電池隔膜業務，恩捷股份業務愈做愈大，

助李曉明成為雲南首富，李曉華則排第二。

據《２１世紀經濟報道》引述消息人士指，兩人受查源自一宗官員貪腐案。恩捷股份於

２０１８年１１月以２億元收購一家鋰電池隔膜企業江西通瑞，不過江西通瑞實際資產總值遠超

該交易對價，該公司通過高安市政府資助及擔保貸款等方式取得的資金已有十幾億元，而且還持

有高安市３００多畝工業用地，當中可能涉及官員利益輸送。

時任高安市委書記袁和庚於今年１０月遭「雙開」，逾一個月後李曉明、李曉華便被公安控

制。根據當時公告，中央紀委監委稱袁和庚構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，數額特別巨大。

（ｅｙ）

