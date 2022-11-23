《經濟通通訊社２３日專訊》網傳富士康河南鄭州廠區發生暴力衝突，員工和公安大打出手

，警方出動催淚彈，有員工受傷。外媒引述目擊者說法指，此次衝突是員工抗議廠方最新公布的

薪資與早前公布的有所出入，加上新舊員工同住，擔心疫情擴散傳染。

據《路透》報道，網傳影片顯示，富士康鄭州廠一群自稱員工拆毀障礙物，並與身穿防護衣

、據報是當地公安發生衝突，員工向公安投擲雜物，並利用護欄朝著築成人牆、手持盾牌的公安

推進。有員工抱怨工廠供應的伙食不佳，一直沒有領到工廠承諾的獎金，並發現薪資與早前公布

的有所出入。另外，有員工指，原有富士康員工因封疫已一星期沒有進行核酸檢測，工廠早前承

諾新舊員工分開住宿，但有員工入住後發現新舊員工混宿，令新員工擔心有感染風險，一名男性

員工在另一段影片中說：「我真的很害怕這個地方，你們是在讓我們送死。」

另據網民轉述，情況早在半夜時分已失控，維護治安的工作人員與富士康員工打起來。凌晨

五點時，公安更出動催淚彈，富士康工人使用滅火器還擊。

據了解，由於事發突然，路透暫無法驗證影片的真實性，富士康暫未立即回覆查詢，目前鴻

海內部尚在確認中國廠區當地情況。（ｃａ）

