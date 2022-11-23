《經濟通通訊社２３日專訊》廣東省本土新冠疫情持續，昨日（２２日）合共新增８３０４

宗本土個案，分別為３５３宗本土確診病例，７９５１宗本土無症狀感染者，５０７宗本土無症

狀感染者轉確診病例。

深圳宣布，明日（２４日）零時起，進入全市交通場站、乘坐公共交通工具、進入公共密閉

空間等須憑４８小時核酸檢測陰性證明或當日（２４小時內）核酸採樣憑證。所有來（返）深人

員，抵深前須通過「深ｉ您」小程序進行來（返）深申報，抵深後嚴格落實「落地檢」及「三天

三檢三不（不聚會、不聚餐、不前往人群密集場所）」措施，並按深圳市出行防疫政策（可通過

國務院客戶端小程序、深圳市衛健委或ｉ深圳公眾號查詢）落實相應管理。如未履行疫情防控義

務而造成疫情傳播，將承擔相應法律責任。



＊海珠區第六次延長封控＊



另外，廣州海珠區再次延續強化部分區域疫情防控措施至周日，是第六次延長相關措施。海

珠區發通告指，當前區內疫情仍處於高位波動期，形勢依然複雜嚴峻。廣州市疾控中心昨日表示

，由於海珠區感染者基數大、人口密度高，預料近日的感染者數量會維持在較高水平。

海珠區已經實施社會面防控措施兩個多星期，原定周二深夜結束，當局評估疫情形勢後，宣

布延長措施多五天至周日晚上１２時，是第六次延長相關措施。（ｃａ）

