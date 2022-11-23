《經濟通通訊社２３日專訊》內地新冠疫情續於高位徘徊，各地疫情防控持續。在此之際，

一篇名為「十問」的文章周二（２２日）在微信朋友圈等社交平台廣傳，其最早由公眾號「長安

課堂」發出，內容是向國家衛健委提出十大疑問，包括國產疫苗的有效性、有無客觀標準解除管

控、當局的政策決策依據、內地為何和香港的疫情政策不同、世界盃現場球迷為何不用戴口罩和

核酸證明，以及質疑為何要一味聚焦美國的疫情等等。不過目前文章已被刪除。

文章開頭寫道，作為一個升斗小民，對衛健委有十個疑問，詢問當局能否受累給予解答。在

十個問題中，作者問到了衛健委的主要職責，對於奧密克戎的致死率，衛健委是否統計，為甚麼

不公布等。

對於清零政策，作者問道：「歷史上產生的任何流感病毒有被人類消滅了的嗎？如果沒有，

我們憑什麼又可以消滅新冠病毒？如果消滅不了新冠病，一輪輪核酸檢測到底有多大用處？」作

者還問政府防控政策決策依據，既然專家說奧密克戎的毒性很低，這麼嚴苛封控的理由是甚麼？

作者還提到世界１２０多個國家都放開了，尤其是卡塔爾世界盃開幕了，現場球迷沒見誰戴

口罩，也沒聽說要看核酸檢測證明，作者問：「難道他們和我們生活的不是一個星球？難道新冠

病毒不傷害他們？」



＊文章質疑何以香港放開管控內地卻不能＊



文章又認為，人口更稠密的香港社會也一切正常，質疑內地為何要這麼擔心所謂的醫療擠兌

。其問：「因為制度不同，人口稠密程度遠高於內地的香港從來就沒有做過全員核酸檢測，而且

已經放開管控幾個月了，香港社會目前一切正常，發生醫療擠兌了嗎？為甚麼香港都沒發生醫療

擠兌，內地就要這麼擔心所謂的醫療擠兌？難道香港沒有老人和孩子嗎？」

「十問」發表後引發網民廣傳，大多數網民都在評論區留言這篇文章「很難不認同、很難不

點讚」，同時擔憂文章會被「和諧」，所以提前截圖。

目前原文已無法查看，「長安課堂」已被封號，但社交媒體上仍有大量網民轉發、討論。當

中不少網民對文章反應正面，有人表示看了後感覺沒多大問題，既然群眾對防疫政策有疑問，有

關部門大大方方回應就是了，說不定還能聚集民心。（ｃａ）（ｚｚ）

