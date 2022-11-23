《經濟通通訊社２３日專訊》交通銀行（００３３２８）（滬：６０１３２８）今日與萬科
（０２２０２）（深：０００００２）母企萬科集團簽署全面戰略合作協議。
根據協議，交行將為萬科集團提供１０００億元人民幣意向性綜合授信額度，同時提供多元
化融資服務，包括但不限於房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、併購貸款、保函、供應鏈融資
及債券投資等。（ｃａ）
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23/11/2022 13:20
【內房困局】交行向萬科提供千億人幣授信意向額度
《經濟通通訊社２３日專訊》交通銀行（００３３２８）（滬：６０１３２８）今日與萬科
（０２２０２）（深：０００００２）母企萬科集團簽署全面戰略合作協議。
根據協議，交行將為萬科集團提供１０００億元人民幣意向性綜合授信額度，同時提供多元
化融資服務，包括但不限於房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、併購貸款、保函、供應鏈融資
及債券投資等。（ｃａ）
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