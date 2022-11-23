《經濟通通訊社２３日專訊》內地疫情嚴重，各地再次升級防疫措施，哈爾濱市公布，從今

日中午１２時起，對主城區道里、道外、南崗、香坊、平房、松北等實施臨時管控措施。根據公

告，六區內人員非必要不出主城區，確需外出的需持４８小時內兩次核酸檢測陰性證明，憑「龍

江健康碼」綠碼通行。除農貿市場、商場（不含商場內的餐飲、休閒、娛樂等項目）、超市、藥

店、加油（氣）站、汽修汽配門店、餐飲類企業（僅提供到店自取、外賣訂餐服務）等民生基礎

保障類經營場所外，其他營業場所、門店一律暫停營業。



＊南昌、無錫：外來人員落實「三天三檢」＊



另外，江西南昌發布關於進一步加強入昌人員疫情防控措施的通告。通告稱，所有外地入昌

人員必須在入昌前２４小時內通過「昌通碼」微信或支付寶小程序提前報備。

對省內有本土病例報告縣（市、區）和省外所有入昌人員立即開展「落地檢」，其他人員須

在抵昌後３小時內完成１次核酸採樣。所有外地入昌人員抵昌後落實「三天三檢」（含落地檢，

市指揮部另有要求的除外）。對未按時完成核酸檢測的人員賦黃碼。

無錫發布措施提出，所有來錫返錫人員請提前通過「入錫申報系統」進行自主報備，並申領

「個人門鈴碼」，如實填報相關信息。外來人員來錫返錫時，需憑４８小時內核酸檢測陰性證明

乘坐公共交通工具。所有來錫返錫人員抵錫後需進行「三天三檢」。通過「兩站一場」入錫人員

、高速公路查驗點入錫的涉疫風險地區司乘人員，在現場進行「落地檢」；通過其他途徑入錫的

，需在抵錫當天１２小時內進行１次核酸檢測。後續需每天完成１次核酸檢測。（ｃａ）

