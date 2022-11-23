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AH股新聞

23/11/2022 07:53

《國企紅籌》中金公司（０３９０８）發中期票據籌６﹒５億美元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中金公司（０３９０８）（滬：６０１９９５）公布，全資子
公司作為發行人發行中期票據，本金總額為６﹒５億美元，期限３年，票面利率為５﹒４２％。
　　該集團指，集資所得用於償還現有債務、補充營運資金及其他一般企業用途，而發行人在中
期票據計劃下已發行票據的本金總額合計為４２﹒５億美元。該集團指，累計為旗下公司的擔保
總額為３４３﹒０８億元人民幣，佔該集團截至去年底淨資產的比例為４０﹒６４％。（ｗｈ）

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