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AH股新聞

23/11/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出５８﹒１５億元，買中移動沽盈富

　　《經濟通通訊社２３日專訊》昨日（２２日）恒指低開３０點，報１７６２５點。最高升
９６點報１７７５１點，最低跌３６８點報１７２８７點。恒指收報１７４２４點，跌２３１點
或１﹒３１％。
　　北水全日淨流出５８﹒１５億元，上日淨流入４７﹒１７億元。北水淨買入最多的個股依次
是中國移動（００９４１）、中國聯通（００７６２）、中國神華（０１０８８）；淨賣出最多
的依次是盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）、恒生中國企業（０２８２８）。
　　主板成交１２７１﹒９７億元增加１５﹒３％。其中港股通成交４３１﹒８億元，佔總成交
３３﹒９％。
　
＊中移動１０月５Ｇ客淨增１４７２﹒３萬＊
　
　　中國移動公布，２０２２年１０月客戶數據，其移動業務客戶總數為約９﹒７３億戶，按月
淨減客戶數７８﹒６萬戶，累計淨增客數為１６３６﹒２萬戶，５Ｇ套餐客戶數為約５﹒７２億
戶，按月淨增１４７２﹒３萬戶。
　　在有綫寬帶業務方面，客戶總數為約２﹒６８億戶，本月淨增客戶數２７６萬戶，本年累計
淨增客戶數２７５７﹒６萬戶。
　　中國移動升１﹒８％報５０﹒９元，北水淨買入５﹒５億元；中國聯通升６﹒８４％報
４﹒０６元，北水淨買入４﹒２億元；中國神華升１﹒３７％報２２﹒２５元，北水淨買入
２﹒７億元。
　　盈富基金跌１﹒４１％報１７﹒５２元，北水淨賣出３５﹒１億元；美團跌８﹒２６％報
１３９﹒９元，北水淨賣出１７﹒３億元；恒生中國企業跌１﹒６５％報５９﹒７８元，北水淨
賣出８億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　５﹒４８
　　中國聯通　　　（００７６２）　　　　　　４﹒１８
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　２﹒６７
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒８７
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　０﹒５３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　－３５﹒１０
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　－１７﹒３２
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－８﹒０１
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　－７﹒５１
　　碧桂園　　　　（０２００７）　　　　　－０﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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