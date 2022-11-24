《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》內地新冠疫情持續升溫，國務院聯防聯控

機制專家透過《新華社》回應如何更加精準高效管控疫情，強調要堅決克服麻痹鬆懈心理，堅持

二十條優化措施不動搖、不走樣，立足於防、立足於早、立足於快。

重點要做到三個「四」，落實好「四早」，做好常態化監測預警，提升疫情監測的敏感度，

壓實「四方責任」，做到「四個統籌」，要對核酸檢測力量、流病學調查力量、隔離資源以及對

流動人員的管理進行有效的統籌調配，合理利用防控資源，形成防控合力。



＊輕症；無症狀感染者，收治在方艙醫院＊



專家又說，為盡最大努力保障好新冠感染者的應收盡收、應治盡治，同時保障好民眾日常的

醫療服務，對普通型、重症和有重症風險的感染者，要及時收入定點醫院進行救治。大部分輕症

以及無症狀感染者，則收治在方艙醫院。發生疫情的地區，不能以疫情防控為由，對發生疫情風

險的醫療機構「一關了之」「一封了之」。



＊解除管控２４小時內要完成一次全員核酸檢測＊



關於核酸檢測，要求在高風險區實施封控以後前３天進行，後續檢測的頻次可以根據前３次

檢測結果確定。在解除管理前的２４小時內，要完成一次區域的全員核酸檢測。在這個過程中，

對於納入封控的人員、存在沒能及時轉運的風險人員、抗原檢測陽性的人員、混採陽性待復核的

人員、行動不便的病人和高齡老人等，要實行上門採樣，單採單檢。

沒有發生疫情的地區，主要是嚴格落實對風險崗位、重點人員的核酸檢測要求，做到應檢盡

檢，確保高質量、符合頻次要求的核酸檢測，不得隨意不檢、漏檢，也不能擅自擴大核酸檢測範

圍。

