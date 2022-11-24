《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中國商務部新聞發言人束珏婷表示，近期

，商務部會同相關部門先後發布《關於以製造業為重點促進外資擴增量穩存量提質量的若干政策

措施》、《鼓勵外商投資產業目錄（２０２２年版）》等政策，主要目的就是為了營造市場化、

法治化、國際化一流營商環境，更好支持跨國公司在華投資製造業。其中，《若干政策措施》聚

焦製造業引資，提出了「高標準落實外資准入後國民待遇」、「為外資企業提供優質金融服務和

融資支持」、「支持製造業外資企業進出口」等１５項具體措施。新版《鼓勵目錄》總條目

１４７４條，與２０２０年版相比增幅近２０％，增加了多條高技術製造業條目。中西部地區優

勢產業目錄也增加了部分加工貿易相關產業條目，進一步強化中西部和東北地區製造業引資優勢

。

商務部將做好支持政策的落實工作。加強宣傳解讀，讓廣大外資企業對政策應知盡知。將推

動各地商務主管部門結合當地實際，盡快出台配套落實文件，確保政策舉措精準實施，優惠政策

應享盡享。發揮外貿外資協調機制重點外資項目工作專班作用。堅持問題導向，加強部門協同，

為企業提供更好服務保障

她指出，近年來，中國利用外資規模穩定增長，２０２１年中國製造業吸收外資金額

３３７﹒３億美元，同比增長８﹒８％。今年繼續保持良好勢頭，例如，德國巴斯夫廣東湛江一

體化基地開工建設、空中客車中國研發中心落戶蘇州工業園區等。

