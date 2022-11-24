《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海市政府副秘書長顧洪輝今日在

２０２２北外灘國際航運論壇。司法與仲裁論壇上表示，「十四五」期間，上海將努力提升國際

海事司法影響力，強化國際海事糾紛解決中心核心功能，打造海事審判精品工程，支持打造面向

全球的亞太仲裁中心，引導鼓勵市場主體選擇上海作為首選的仲裁地，支持開展「一帶一路」沿

線國際商事仲裁業務，鼓勵沿線相關國家合作，建立聯合仲裁機制。





