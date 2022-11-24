《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》天眼查信息顯示，近日上海盒馬物聯網有
限公司發生工商變更，註冊資本由５００萬美元增至２０００萬美元。該公司成立於２０１９年
１１月，法定代表人為盒馬鮮生創始人兼ＣＥＯ侯毅，由盒馬（中國）有限公司全資持股。公司
經營範圍含供應鏈管理；倉儲服務；日用百貨、家用電器、食用農產品等批發、零售；初級農產
品收購等。
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
24/11/2022 17:31
《駐滬專電》盒馬物聯網公司註冊資本增至２０００萬美元
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》天眼查信息顯示，近日上海盒馬物聯網有
限公司發生工商變更，註冊資本由５００萬美元增至２０００萬美元。該公司成立於２０１９年
１１月，法定代表人為盒馬鮮生創始人兼ＣＥＯ侯毅，由盒馬（中國）有限公司全資持股。公司
經營範圍含供應鏈管理；倉儲服務；日用百貨、家用電器、食用農產品等批發、零售；初級農產
品收購等。
加息周期唔使急，最緊要定！各大銀行實時「定存息率大比拼」► 即睇
上一篇新聞︰24/11/2022 17:46 【北水炒Ｄ乜】淨流出２４﹒９６億元，買碧桂園沽盈富
24/11/2022 18:03 【新冠肺炎】廣州衛健委：全市各區將疏解風險區域內人員
24/11/2022 17:46 《滬╱深股通》恩捷股份為深股通十大成交活躍股榜首
24/11/2022 17:46 《港股通》碧桂園（２００７）為港股通（滬）十大成交活躍股榜首
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品N
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰