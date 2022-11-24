《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》天眼查信息顯示，近日上海盒馬物聯網有

限公司發生工商變更，註冊資本由５００萬美元增至２０００萬美元。該公司成立於２０１９年

１１月，法定代表人為盒馬鮮生創始人兼ＣＥＯ侯毅，由盒馬（中國）有限公司全資持股。公司

經營範圍含供應鏈管理；倉儲服務；日用百貨、家用電器、食用農產品等批發、零售；初級農產

品收購等。

