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AH股新聞

24/11/2022 17:31

《駐滬專電》盒馬物聯網公司註冊資本增至２０００萬美元

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》天眼查信息顯示，近日上海盒馬物聯網有
限公司發生工商變更，註冊資本由５００萬美元增至２０００萬美元。該公司成立於２０１９年
１１月，法定代表人為盒馬鮮生創始人兼ＣＥＯ侯毅，由盒馬（中國）有限公司全資持股。公司
經營範圍含供應鏈管理；倉儲服務；日用百貨、家用電器、食用農產品等批發、零售；初級農產
品收購等。

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