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AH股新聞

24/11/2022 17:46

【北水炒Ｄ乜】淨流出２４﹒９６億元，買碧桂園沽盈富

　　《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指高開１６０點，報１７６８４點。最高升２３５點報
１７７５９點，最低跌６點報１７５１７點。恒指收報１７６６０點，升１３７點或０﹒７８％

　　北水全日淨流出２４﹒９６億元，增加１１４２﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是碧桂
園（０２００７）、碧桂園服務（０６０９８）、三葉草生物（０２１９７）；淨賣出最多的依
次是盈富基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、龍湖集團（００９６０）。
　　主板成交８６１﹒３１億元減少１０﹒６％。其中港股通成交２８９﹒２億元，佔總成交
３３﹒６％。
　
＊碧桂園獲郵儲行最多５００億元授信額＊
　
　　碧桂園與中國郵政儲蓄銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）簽約建立長期戰略合作關
係。此次合作，郵儲銀行將為碧桂園提供不超過５００億元（人民幣．下同）意向性授信額度，
授信範圍包括但不限於房地產開發貸款、並購貸款、按揭業務、保函、保理、債券投資以及其它
形式的資金融通等；以及為購買甲方及其控股、關聯的項目公司開發的房地產項目房屋的業主提
供按揭貸款授信。
　　　據《華爾街見聞》引述消息報道，今明兩天還會有多家銀行與碧桂園簽約，給予信貸支持

　　碧桂園升２０﹒４３％報２﹒８３元，北水淨買入３﹒３億元；碧桂園服務升１１﹒２１％
報１７﹒４６元，北水淨買入１﹒９億元；三葉草生物升２８﹒６７％報５﹒７元，北水淨買入
０﹒２億元。
　　盈富基金升０﹒９１％報１７﹒７８元，北水淨賣出１２﹒４億元；騰訊控股跌０﹒５７％
報２８０﹒４元，北水淨賣出４﹒５億元；龍湖集團升１２﹒２１％報２１﹒０５元，北水淨賣
出１﹒５億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園　　　（０２００７）　　　　　　３﹒３４
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　　１﹒８８
　　三葉草生物　（０２１９７）　　　　　　０﹒２０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　（０２８００）　　　　－１２﹒３８
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　－４﹒４５
　　龍湖集團　（００９６０）　　　　　－１﹒５１
　　美團　　　（０３６９０）　　　　　－０﹒９９
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　－０﹒９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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