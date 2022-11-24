《經濟通通訊社２４日專訊》今日恒指高開１６０點，報１７６８４點。最高升２３５點報
１７７５９點，最低跌６點報１７５１７點。恒指收報１７６６０點，升１３７點或０﹒７８％
。
北水全日淨流出２４﹒９６億元，增加１１４２﹒４％。北水淨買入最多的個股依次是碧桂
園（０２００７）、碧桂園服務（０６０９８）、三葉草生物（０２１９７）；淨賣出最多的依
次是盈富基金（０２８００）、騰訊控股（００７００）、龍湖集團（００９６０）。
主板成交８６１﹒３１億元減少１０﹒６％。其中港股通成交２８９﹒２億元，佔總成交
３３﹒６％。
＊碧桂園獲郵儲行最多５００億元授信額＊
碧桂園與中國郵政儲蓄銀行（０１６５８）（滬：６０１６５８）簽約建立長期戰略合作關
係。此次合作，郵儲銀行將為碧桂園提供不超過５００億元（人民幣．下同）意向性授信額度，
授信範圍包括但不限於房地產開發貸款、並購貸款、按揭業務、保函、保理、債券投資以及其它
形式的資金融通等；以及為購買甲方及其控股、關聯的項目公司開發的房地產項目房屋的業主提
供按揭貸款授信。
據《華爾街見聞》引述消息報道，今明兩天還會有多家銀行與碧桂園簽約，給予信貸支持
。
碧桂園升２０﹒４３％報２﹒８３元，北水淨買入３﹒３億元；碧桂園服務升１１﹒２１％
報１７﹒４６元，北水淨買入１﹒９億元；三葉草生物升２８﹒６７％報５﹒７元，北水淨買入
０﹒２億元。
盈富基金升０﹒９１％報１７﹒７８元，北水淨賣出１２﹒４億元；騰訊控股跌０﹒５７％
報２８０﹒４元，北水淨賣出４﹒５億元；龍湖集團升１２﹒２１％報２１﹒０５元，北水淨賣
出１﹒５億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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碧桂園 （０２００７） ３﹒３４
碧桂園服務 （０６０９８） １﹒８８
三葉草生物 （０２１９７） ０﹒２０
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） －１２﹒３８
騰訊控股 （００７００） －４﹒４５
龍湖集團 （００９６０） －１﹒５１
美團 （０３６９０） －０﹒９９
工商銀行 （０１３９８） －０﹒９５
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