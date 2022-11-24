《經濟通通訊社２４日專訊》南航（０１０５５）（滬：６０００２９）宣布，完成非公開
發行約８﹒０４億股Ａ股，發行價格每股５﹒６元（人民幣．下同），募集資金淨額約
４４﹒９６億元。
公司稱，本次發行的新增Ａ股股份已於２０２２年１１月２３日在中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續，新增Ａ股股份自Ａ股發行結束之日起３６個月內不得
轉讓。（ｒｈ）
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24/11/2022 18:10
《國企紅籌》南航（１０５５）完成非公開發行約８﹒０４億股Ａ股
《經濟通通訊社２４日專訊》南航（０１０５５）（滬：６０００２９）宣布，完成非公開
發行約８﹒０４億股Ａ股，發行價格每股５﹒６元（人民幣．下同），募集資金淨額約
４４﹒９６億元。
公司稱，本次發行的新增Ａ股股份已於２０２２年１１月２３日在中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續，新增Ａ股股份自Ａ股發行結束之日起３６個月內不得
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