《經濟通通訊社２４日專訊》南航（０１０５５）（滬：６０００２９）宣布，完成非公開

發行約８﹒０４億股Ａ股，發行價格每股５﹒６元（人民幣．下同），募集資金淨額約

４４﹒９６億元。

公司稱，本次發行的新增Ａ股股份已於２０２２年１１月２３日在中國證券登記結算有限責

任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續，新增Ａ股股份自Ａ股發行結束之日起３６個月內不得

轉讓。（ｒｈ）

