《神州經脈》國務院常務會議提到「適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充

裕」，引發降準預期。盡管中國將啟降準，那邊廂美聯儲會議記錄預示即將放緩加息，滬綜指仍

然高開低走，曾收復三千一但無法企穩，地產股受政策刺激獨力難支，午後市況偏悶，全日收跌

０﹒２５％，報３０８９﹒３１點，深成指跌０﹒１５％，創業板指升０﹒２１％。

市況不佳亦可從交投見到，兩市全日成交７４８７億元（人民幣．下同），按日減少

９﹒９％，是一個月以來新低，陸股通淨流入逾１２億元。

內地疫情持續擴散，昨日新增本土確診及無症狀感染合計３１４４４宗，是疫情大流行以來

新高，「放開」聲浪不再，地方防疫措施不斷加碼，動態清零政策遭遇嚴峻考驗。惠譽評級發表

報告認為，「動態清零」防疫政策已對商業信心和消費趨勢產生重大影響，這一政策下的多項措

施會持續至２０２３年。惠譽又指，在剛剛閉幕「二十大」中強調了非經濟目標的重要性，這一

政策導向可能會對未來經濟增長及生產力帶來影響。而房地產行業是今年經濟增長的另一大阻力

。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國務院總理李克強２２日主持召開國務院常務會議，部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接

續措施全面落地見效，鞏固經濟回穩向上基礎，加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用

降準等貨幣政策工具。會議指出，四季度經濟運行對全年經濟十分重要，當前是鞏固經濟回穩向

上基礎的關鍵時間點，必須緊抓不放保持經濟持續恢復態勢。



２﹒ 中金發表評論報告，預計國務會議提及降準旨在配合支持年底信貸發力，緩解近期流動性

波動帶來的干擾，預計人行將於１２月上旬降準０﹒２５－０﹒５個百分點，釋放資金５０００

億－１００００億元，但不排除會部分置換於１２月１６日到期的５０００億元中期借貸便利

（ＭＬＦ）。匯豐發表研究報告，認為人民銀行在財政政策方面仍有放寬空間，估計今年第４季

再降存款準備率０﹒２５個百分點的可能性高，以應對今年剩下時間到期的大量中期借貸便利

（ＭＬＦ）可能導致的流動性收緊。



３﹒ 人行、銀保監發布通知從保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務等六個

方面提出１６項具體措施，明確提出要要穩定房地產開發貸款投放，鼓勵金融機構重點支持治理

完善、聚焦主業、資質良好的房地產企業穩健發展；鼓勵債券發行人與持有人提前溝通，做好債

券兌付資金安排，通過協商作出合理展期、置換等安排，主動化解風險，以及支持債券發行人在

境內外市場回購債券；在「保交樓」方面，支持國家開發銀行、農業發展銀行向經復核備案的借

款主體發放專項借款；要合理確定當地個人住房貸款首付比例和貸款利率政策下限，支持剛性和

改善性住房需求。



４﹒ 「１６條措施」下再有多家國有大行宣布與房企簽訂戰略合作協議。工商銀行最新宣布，

與萬科集團、金地集團、綠城中國、龍湖集團、碧桂園集團、美的置業、金輝集團等１２家全國

性房地產企業，以總對總方式簽訂戰略合作協議，提供意向性融資總額達６５５０億元。工商銀

行表示，將圍繞房地產開發貸款、個人住房按揭貸款、房地產項目併購融資、租賃住房融資、保

函置換預售監管資金、債券承銷與投資等業務領域，與房企全方位合作，滿足企業合理融資需求

。此外，中國銀行今日與萬科簽署協議，將為萬科集團提供不超過１０００億元人民幣或等值外

幣的意向性授信額度；郵儲銀行亦宣布，將為碧桂園提供不超過５００億元意向性授信額度，而

據內媒報道，今明兩天還會有多家銀行與碧桂園簽約，給予信貸支持。銀保監相關部門負責人表

示，１－１０月銀行業投放房地產開發貸款２﹒６４萬億元，發放按揭貸款４﹒８４萬億元，為

穩定房地產市場提供了有力的金融支持。



５﹒ 內地疫情持續擴散，昨日新增本土確診及無症狀感染合計３１４４４宗，是疫情大流行以

來新高，本土新增陽性中，廣州、重慶繼續居前，北京、深圳等延續升勢。北京新增１例本土死

亡病例。上海日前更新防疫政策，自今日起來滬返滬人員不滿５天不得進入餐廳、商場等公共場

所，盡管衛健委近來多次強調地方防疫措施不允許「層層加碼」，但不少地方都認同上海新政並

開始仿效，實行「排外」政策。合肥、南昌、三亞、鄭州、哈爾濱及長沙等城市相繼推出類似政

策。野村中國首席經濟學家分析稱，中國的防疫措施已經對２成的經濟構成負面影響，接近４月

中上海封控時的２１﹒２％。估計截至周一，內地有４１２０萬人受封控措施影響，較之前一星

期多７２０萬人。



６﹒ 日本《共同社》報道，日本首相岸田文雄上周四（１７日）與國家主席習近平在泰國會談

時，曾就中國的「動態清零」總方針，當面轉達了日本經濟界希望中國放寬防疫措施的訴求，意

在促使中方改善。報道引述消息人士指，若繼續執行過度的防疫措施，可能對日中等國際經貿關

係造成重大影響，並指今年年初上海封城已損害日本經濟。中國外交部發言人毛寧回應指，在做

好疫情防控的前提下，中方一直不斷優化便利跨國公司外商投資企業高管、技術人員及其家屬的

出入境安排。將根據疫情形勢變化，本著科學精准的原則，持續優化各項防控措施，更好保障中

外人員往來和對外交流合作。



７﹒ 美國貿易代表辦公室宣布，為應對新冠疫情，將把對中國防疫醫療產品的３０１關稅豁免

再次延長９０天，至２０２３年２月２８日。此前豁免期將於１１月３０日結束，相關豁免已多

次延期。關稅豁免範圍涉及８１種醫療產品，始於２０２０年１２月２９日。



８﹒ 隔夜美國聯儲局會議紀要暗示很快放慢加息步伐，人民幣受到鼓舞，但內地疫情迅速擴散

各地，限制了人民幣的反彈空間。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１４８６，

較上個交易日４時３０分收盤價升５６點子。全日在７﹒１３３３至７﹒１５４０之間波動。離

岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現升２５點子，報７﹒１５０２。（ｄｗ）

