《經濟通通訊社２４日專訊》人行、銀保監發布通知從保持房地產融資平穩有序、積極做好

「保交樓」金融服務等六個方面提出１６項具體措施。「金融１６條」明確提出要鼓勵金融機構

重點支持治理完善、聚焦主業、資質良好的房地產企業穩健發展，按照市場化原則滿足房地產項

目合理融資需求；鼓勵債券發行人與持有人提前溝通，做好債券兌付資金安排，通過協商作出合

理展期、置換等安排，主動化解風險，以及支持債券發行人在境內外市場回購債券；在「保交樓

」方面，支持國家開發銀行、農業發展銀行向經復核備案的借款主體發放專項借款。

通知並明確，因城施策支持剛性和改善性住房需求。鼓勵金融機構結合自身經營情況、客戶

風險狀況和信貸條件等，在城市政策下限基礎上，合理確定個人住房貸款具體首付比例和利率水

平。

雖然今次出台一系列通知並沒有真金白銀給予支持，但對資本市場而言已經足夠利好，中交

地產（深：０００７３６）漲停，陽光城（深：０００６７１）升５﹒１％，信達地產

（滬：６００６５７）漲５﹒７％，地產股領漲，萬科Ａ（深：０００００２）拉漲３﹒４％，

新城控股（滬：６０１１５５）升２﹒９％，濱江集團（深：００２２４４）走高１﹒９％，新

湖中寶（滬：６００２０８）、招商蛇口（深：００１９７９）揚１﹒５％。（ｅｙ）

