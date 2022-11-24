《經濟通通訊社２４日專訊》由興能新材料持有的雅江斯諾威礦業５４％股權，今年５月在

京東破

產拍賣平台上開拍，競拍氣氛強烈，吸引多家企業和個人斥巨資搶鋰，最終由一名叫譚威的男子

以超過２０億元（人民幣．下同）的價錢投得，不過由於譚威事後悔拍，這座天價鋰礦將重回拍

賣平台，於明日（２５日）１０時起進行公開拍賣。

由於目前電池級碳酸鋰價格已經是今年初的兩倍有多，預計今次拍賣戰將更為焦灼，盛新鋰

能（深：００２２４０）和協鑫能科（深：００２０１５）已公開表示要搶礦，至於天華超淨

（深：３００３９０）、川能動力（深：０００１５５）、融捷股份（深：００２１９２）亦被

指有意參投。

鋰價高企讓新能源車企苦不堪言，上游行業則賺個盆滿鉢滿，鋰礦概念股走高，道氏技術

（深：３００４０９）升４﹒１％，天鐵股份（深：３００５８７）升３﹒３％，芳源股份

（滬：６８８１４８）升２﹒７％，爭光股份（深：３０１０９２）走高２﹒５％，中礦資源

（深：００２７３８）升１﹒９％，鞍重股份（深：００２６６７）升１﹒８％；至於上面提及

的上市公司表現個別，盛新鋰能升１﹒１％，協鑫能科跌０﹒１％，天華超淨升１﹒８％，川能

動力升１﹒９％，融捷股份升１％。（ｅｙ）

