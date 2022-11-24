《經濟通通訊社２４日專訊》人行、銀保監日前發布《關於做好當前金融支持房地產市場平

穩健康發展工作的通知》，從保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務等六個方

面提出１６項具體措施。



＊穩定房地產開發貸款投放＊



在房地產融資方面，《通知》提出，要穩定房地產開發貸款投放。鼓勵金融機構重點支持治

理完善、聚焦主業、資質良好的房地產企業穩健發展。金融機構要合理區分項目子公司風險與集

團控股公司風險，按照市場化原則滿足房地產項目合理融資需求。

在支持房地產企業發展方面，《通知》鼓勵債券發行人與持有人提前溝通，做好債券兌付資

金安排。按期兌付確有困難的，通過協商做出合理展期、置換等安排，主動化解風險。支持債券

發行人在境內外市場回購債券。



＊發放「保交樓」專項借款，合理確定首付比例和利率＊



在做好「保交樓」金融服務方面，《通知》明確，支持開發性政策性銀行提供「保交樓」專

項借款和鼓勵金融機構提供配套融資支持。支持國家開發銀行、農業發展銀行向經復核備案的借

款主體發放「保交樓」專項借款，封閉運行、專款專用，專項用於支持已售逾期難交付住宅項目

加快建設交付。

在個人住房貸款方面，《通知》提出，要合理確定當地個人住房貸款首付比例和貸款利率政

策下限，支持剛性和改善性住房需求。鼓勵金融機構結合自身經營情況、客戶風險狀況和信貸條

件等，在城市政策下限基礎上，合理確定個人住房貸款具體首付比例和利率水平。



＊銀企合作促進地產行業良性循環＊



最近多家國有大行宣布與房企簽訂戰略合作協議。例如，交通銀行（０３３２８）

（滬：６０１３２８）分別與萬科（０２２０２）（深：０００００２）和美的置業

（０３９９０）簽署全面戰略合作協議，將分別向兩企業提供１０００億元和２００億元的意向

性綜合授信額度。

農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）與中海發展（００６８８）、華潤置地

（０１１０９）、萬科集團、龍湖集團（００９６０）、金地集團（滬：６００３８３）五家房

企舉行銀企戰略合作協議簽約儀式。銀企各方均表示，將以本次簽約為契機，共同維護住房消費

者的合法權益，攜手促進房地產行業良性循環和平穩健康發展。（ｌｃ）

