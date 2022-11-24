《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國務院總理李克強２２日主持召開國務院

常務會議，部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地見效，鞏固經濟回穩向上基礎，

加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降準等貨幣政策工具。會議決定向地方派出督導

工作組，促前期已出台政策措施切實落地。

會議指出，四季度經濟運行對全年經濟十分重要，當前是鞏固經濟回穩向上基礎的關鍵時間

點，必須緊抓不放保持經濟持續恢復態勢。要深入落實穩經濟一攬子政策措施，穩就業穩物價，

保持經濟運行在合理區間，力爭實現較好結果。前期推出財政金融政策支持重大項目建設、設備

更新改造，是促投資帶消費、穩經濟調結構的重要舉措，政策效應正在顯現，還有很大潛力，同

時各地情況有差異，由於多種原因有部分沒落到位，要繼續狠抓落實。



＊兩批金融工具支持２７００多個重大項目，開工率超過９０％＊



會議掀出，一是推動重大項目加快建設。目前兩批金融工具共支持重大項目２７００多個，

開工率超過９０％。重要項目協調機制要繼續高效運轉，推動項目加快資金支付和建設，帶動包

括民營企業在內的社會資本投資，年內形成更多實物工作量。對逾期未兌現承諾的地方予以通報

，對確實無法按期開工的項目予以調整。加強監管，打造廉潔工程、質量安全工程。

二是加快設備更新改造落地。在已基本完成項目貸款簽約基礎上，要把工作重點轉向專項再

貸款發放和財政貼息撥付，督促用款單位加快設備購置和改造。同時引導金融機構按市場化原則

增加製造業中長期貸款，促進製造業升級發展。



＊支持平台經濟持續健康發展，改善房地產行業資產負債狀況＊



三是穩定和擴大消費。實施好生活服務業紓困政策。支持平台經濟持續健康發展，保障電商

、快遞網絡暢通。落實因城施策支持剛性和改善性住房需求的政策，指導地方加強政策宣傳解讀

。推進保交樓專項借款盡快全面落到項目，激勵商業銀行新發放保交樓貸款，加快項目建設和交

付。努力改善房地產行業資產負債狀況，促進房地產市場健康發展。

四是持續保障交通物流暢通，保障港口、站場等集疏運正常運行，及時打通堵點，維護產業

鏈供應鏈穩定和進出口通暢。

五是加大金融對實體經濟支持力度。引導銀行對普惠小微存量貸款適度讓利，繼續做好交通

物流金融服務，加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動

性合理充裕。

六是切實保障基本民生。做好困難群眾、失業人員動態監測和救助幫扶，兜牢基本民生底線

。加大農民工工資拖欠治理力度，依法依規懲處欠薪行為，保障農民工及時足額拿到工資。

會議強調，要強化督導和服務。１１月底前，國務院各督導工作組赴有關地方，對穩經濟一

攬子政策措施落實情況進行督導，協調解決政策落實中的困難和問題。

