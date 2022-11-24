《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》中證監制定的《推動提高上市公司質量三

年行動方案（２０２２－２０２５）》已於近日印發。《方案》提出，力爭到２０２５年，上市

公司結構更加優化，市場生態顯著改善，監管體系成熟定型，上市公司整體質量邁上新的台階。

《方案》從優化制度規則體系、聚焦公司治理深層次問題、完善信息披露制度、優化上市公

司整體結構、推動上市公司穩健發展、健全打擊重大違法長效機制、加快上市公司監管轉型、加

強協作聯動等八個方面提出了具體政策舉措。其中包括提升上市公司群體與國民經濟匹配性，促

進形成一批治理標桿企業，健全上市公司獨立董事規則，督促解決一批長期未履行的承諾事項，

減少控制權爭奪中的亂象等。



＊開展法規整合第二階段工作＊



根據《方案》，下一步，中證監將著力提升規則質量，開展法規整合第二階段工作，理順不

同層級規則之間的法律位階，補齊制度缺項和規則漏洞，完善滯後於實踐的規則內容，最終構建

以上市公司監管條例為核心，以信息披露、公司治理、併購重組、退市和破產重整、監管執法等

方面規章為主幹，以中證監規範性文件和交易所自律規則為重要組成部分的「１＋５＋Ｎ」的上

市公司監管法規體系。

《方案》更加強調深化治理意識，促進形成一批治理標桿企業，部署了如下措施：健全上市

公司獨立董事規則，推動完善公司治理內部機制，強化控股股東、實際控制人的誠信義務，完善

法律規則；引導各類主體有效參與公司治理，促進機構投資者積極參與上市公司重大事項決策；

建立上市公司業績說明會常態化機制；著力解決治理領域突出問題，督促解決一批長期未履行的

承諾事項，減少控制權爭奪中的亂象。

去年底，證監會完成了上市公司監管法規體系整合第一階段工作，法規數量大幅壓縮６０％

，「減少數量」的核心目標得以實現。



＊加強對「蹭熱點」「炒概念」及上市公司相關方操縱行為打擊＊



為提升上市公司透明度，《方案》提出，要提升持續信息披露的有效性，從使用者的角度理

順定期報告的邏輯架構，減少冗余信息，強化關鍵信息；加強首發與持續信息披露的銜接，強化

信息披露的一致性監管；立足中國實際，推動建立健全可持續發展信息披露制度。

《方案》從出口端、融資端和入口端三方面入手，提升上市公司群體與國民經濟的匹配性，

推動符合經濟發展方向的優質企業發展壯大。

在入口端，《方案》要求持續落實優化發行上市條件的要求，嚴把審核質量關；在融資端，

持續優化資本市場融資制度，完善併購重組監管機制；在出口端，鞏固深化常態化退市機制，堅

決把「空殼僵屍」和「害群之馬」清出市場，優化上市公司破產重整制度，支持符合條件且具有

輓救價值的危困公司通過破產重整實現重生。

同時，《方案》還提到，要落實「兩個毫不動搖」，推動國有控股上市公司利用資本市場進

行資源配置和業務整合，將更多優質資產置入上市公司，提升企業核心競爭力；營造公平競爭的

市場環境，打造更加規範有活力的民營上市公司。

《方案》還具體從以下幾個方面部署措施，推進上市公司穩健發展。包括：優化資本市場資

源配置功能；完善上市公司對外投資信息披露的監管規則；健全上市公司參與期貨和衍生品交易

的信息披露規則；規範和引導資本健康發展，加強對「蹭熱點」「炒概念」及上市公司相關方操

縱行為的監控處置和打擊力度；支持各類長期資金進一步擴大權益投資比例；支持上市公司赴境

外發行股票和全球存托憑證（ＧＤＲ）。

《方案》提到，要推動形成長效機制，嚴格防範打擊欺詐發行、財務造假、資金佔用等違法

違規行為，從完善法制、優化機制、強化發現查處力度等方面綜合施策，構建綜合防治體系；對

第三方配合造假行為，探索與相關部門建立聯合懲戒機制；對佔用上市公司資金、操縱違規對外

提供擔保、指使公司造假的控股股東、實際控制人，強化行政、刑事、民事責任追究。

此外，《方案》還提出，要完善全鏈條監管機制，打造上市公司監管「工具箱」，發揮好跨

部委協調小組機製作用，加強與地方政府溝通協作，密切跟蹤調研上市公司經營狀況，及時向相

關方面反映企業困難和訴求，為上市公司復工復產、紓困解難、加快發展爭取更好環境，進一步

壓實中介機構責任。

