《經濟通通訊社２４日專訊》鴻海集團旗下富士康河南鄭州廠區發生抗議活動，大批工人與

公安大打出手，防暴警察趕到現場恢復秩序。外媒此前引述目擊者說法指，此次衝突是員工抗議

廠方最新公布的薪資與早前公布的有所出入，加上新舊員工同住，擔心疫情擴散傳染。鴻海就此

發出三點聲明，指出津貼一向按合約內容履行、員工並無混住、持續與員工及當地政府做好溝通

，並強調鄭州廠區正常生產。

對於網傳近期鄭州園區宿舍安排新進員工與曾確診的同仁混住，鴻海澄清並無此事，強調新

進員工入住前，相關宿舍都是經過特別環境消毒殺菌，且經過當地政府驗收核可，才能安排新進

員工入住，並沒有與原來的員工混住情形。鴻海又指，對於暴力行為，會持續跟員工以及當地政

府做好溝通，避免類似事件再次發生。鴻海強調鄭州廠區正常生產。



＊富士康：新員工抱怨工資以外「工作補貼」而衝突＊



富士康發言人稱，截至昨日（２３日）晚間鄭州園區正常運營。富士康在聲明中表示，新來

的部分員工對「工作補貼」提出抱怨，也就是工資以外的獎金或津貼，於是發生了衝突。但富士

康強調，公司嚴格按照合同規定發放所有此類薪資。至於暴力行為，公司正繼續與工人和政府溝

通，以免再次發生。

富士康鄭州科技園區宿舍區爆發抗議活動，是自從１０月份封控管理以來，緊張氣氛愈演愈

烈。這座號稱「蘋果城」的園區有２０多萬工人，很多人在封控後與外界隔絕，勉強度日，病了

還得到處找藥。很多人上個月徒步逃離富士康鄭州工廠。這幾周富士康和當地政府似乎控制住了

局面，許諾高工資招納新人，並承諾改善工作環境。不過，現今又發生勞資衝突。

鄭州是蘋果最關鍵的生產基地，最新一代手機中大概每五台就有四台是在鄭州生產，絕大多

數高端ｉＰｈｏｎｅ １４ Ｐｒｏ手機也出自這裏。蘋果本月警告稱，最新款高端

ｉＰｈｏｎｅ手機的出貨量將低於先前預期。



＊鄭州主城區封控５天，每日進行核酸檢測＊



新冠疫情持續之下，鄭州市加強防疫措施。鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部昨晚召開的新聞

發布會宣布，將於２５日０時到２９日２４時，用５天時間對鄭州市內八區進行流動性管理，每

日進行核酸檢測。在這５天時間裏，高風險小區單元居民足不出戶。其他區域居民非必要不外出

。（ｊｔ）

