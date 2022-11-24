《經濟通通訊社２４日專訊》碧桂園（０２００７）與中國郵政儲蓄銀行（０１６５８）

（滬：６０１６５８）簽約建立長期戰略合作關係。此次合作，郵儲銀行將為碧桂園提供不超過

５００億元（人民幣．下同）意向性授信額度，授信範圍包括但不限於房地產開發貸款、並購貸

款、按揭業務、保函、保理、債券投資以及其它形式的資金融通等；以及為購買甲方及其控股、

關聯的項目公司開發的房地產項目房屋的業主提供按揭貸款授信。

據《華爾街見聞》引述消息報道，今明兩天還會有多家銀行與碧桂園簽約，給予信貸支持。

人行、銀保監發布金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通１６項具體措施。最近已有多

家國有大行宣布與房企簽訂戰略合作協議。交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）分別

與萬科（０２２０２）（深：０００００２）和美的置業（０３９９０）簽署全面戰略合作協議

，將分別向兩企業提供１０００億元和２００億元的意向性綜合授信額度。

農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）早前已與中海發展（００６８８）、華潤置

地（０１１０９）、萬科集團、龍湖集團（００９６０）、金地集團（滬：６００３８３）五家

房企舉行銀企戰略合作協議簽約儀式。（ｊｔ）

