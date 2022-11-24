《經濟通通訊社２４日專訊》人行、銀保監發布《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健

康發展工作的通知》，從保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務等六個方面提

出１６項具體措施。國務院常務會議召開，部署抓實抓好穩經濟一攬子政策和接續措施全面落地

見效，提出加大對民營企業發債的支持力度，適時適度運用降準等貨幣政策工具。

地產股再獲政策扶助，地產股大升，滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開

０﹒２３％，報３１０４﹒１點收復三千一，深綜指高開０﹒２８％，創業板指高開０﹒３８％

。

人民銀行進行８０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨回籠１２４０億元。

內地疫情擴散，昨日新增本土確診及無症狀感染合計３１４４４宗，創逾七個月新高。本土

新增陽性中，廣州、重慶繼續大幅居前，北京、上海、深圳等延續升勢。北京新增１例死亡本土

病例。

鴻海集團旗下富士康河南鄭州廠區發生抗議活動，大批工人與公安大打出手，鴻海發出三點

聲明，指出津貼一向按合約內容履行、健康員工並無與感染員工混住，又強調鄭州廠區正常生產

。鴻海指，對於暴力行為，會持續跟員工以及當地政府做好溝通，避免類似事件再次發生。

（ｅｙ）

