《經濟通通訊社２４日專訊》內地疫情持續擴散，昨日（２３日）新增本土確診及無症狀感

染合計３１４４４宗，是疫情大流行以來新高，本土新增陽性中，廣州、重慶繼續居前，北京、

深圳等延續升勢。北京新增１例本土死亡病例。「放開」聲浪不再，地方防疫措施不斷加碼，動

態清零政策遭遇嚴峻考驗，即使國務會議釋放降準預期仍未能救市。

滬綜指高開低走，曾收復三千一但無法企穩，半日收跌０﹒１１％，報３０９３﹒５１點，

深成指跌０﹒０２％，創業板指升０﹒１１％。市況不佳亦可從交投見到，兩市半日成交

４７３１億元（人民幣．下同），較上日同時段成交大減１１﹒８％，陸股通淨流入５億元。

國務院常務會議提到「適時適度運用降準等貨幣政策工具，保持流動性合理充裕」，引發降

準預期。中金預計人行將於１２月上旬降準０﹒２５－０﹒５個百分點，釋放資金５０００億－

１００００億元，但不排除會部分置換於１２月１６日到期的５０００億元中期借貸便利

（ＭＬＦ），同時有可能降息；匯豐預計將於今季降準０﹒２５個百分點，但不會降息。在中信

證券首席經濟學家明明認為，降準很可能會在未來幾日落地，還會有更多政策舉措促進房地產市

場健康發展。



＊１６條救內房，板塊整體向上＊



人行、銀保監發布通知從保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務等六個方

面提出１６項具體措施。「金融１６條」明確提出要鼓勵金融機構重點支持治理完善、聚焦主業

、資質良好的房地產企業穩健發展，按照市場化原則滿足房地產項目合理融資需求；鼓勵債券發

行人與持有人提前溝通，做好債券兌付資金安排，通過協商作出合理展期、置換等安排，主動化

解風險，以及支持債券發行人在境內外市場回購債券；在「保交樓」方面，支持國家開發銀行、

農業發展銀行向經復核備案的借款主體發放專項借款。

通知並明確，因城施策支持剛性和改善性住房需求。鼓勵金融機構結合自身經營情況、客戶

風險狀況和信貸條件等，在城市政策下限基礎上，合理確定個人住房貸款具體首付比例和利率水

平。

雖然今次出台一系列通知並沒有真金白銀給予支持，但對資本市場而言已經足夠利好，中交

地產（深：０００７３６）漲７﹒７％，陽光城（深：０００６７１）升３﹒６％，信達地產

（滬：６００６５７）漲３﹒２％，萬科Ａ（深：０００００２）、新城控股

（滬：６０１１５５）升２％，惟招商蛇口（深：００１９７９）倒跌１﹒５％。



＊降準預期未見功，金融股疲軟＊



寬鬆訊號燃點，惟降準放水的同時，銀行要肩負起救房企的重任，金融板塊表現平平，建設

銀行（滬：６０１９３９）軟０﹒６％，中國銀行（滬：６０１９８８）跌０﹒３％，工商銀行

（滬：６０１３９８）跌０﹒２％，農業銀行（滬：６０１２８８）無升跌。保險股個別發展，

中國人保（滬：６０１３１９）升１％，中國平安（滬：６０１３１８）升０﹒１％，中國人壽

（滬：６０１６２８）跌０﹒４％，新華保險（滬：６０１３３６）跌０﹒６％。

內媒預計全年煤炭產量較２０２１年增加８％，將進一步拖低煤價，惟煤炭股今早表現最佳

，潞安環能（滬：６０１６９９）、華陽股份（滬：６００３４８）漲３﹒５％，山煤國際

（滬：６００５４６）升２﹒６％，陝西煤業（滬：６０１２２５）升２﹒３％，兗礦能源

（滬：６００１８８）升１﹒３％。（ｅｙ）

